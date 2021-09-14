哪些常備麵條最推薦？老饕曝光「3必買」：隨便煮都好吃

麵食的種類相當多元，無論是乾麵、湯麵或炒麵，油麵、意麵或義大利麵，都各自有人喜愛。而近日有網友就在PTT女孩板詢問「

大家推薦的常備麵條？

」釣出不少老饕分享「3必買」，大讚「隨便煮都好吃！」

我是廣告 請繼續往下閱讀

原PO發文表示，自己出生時沒點烹飪技能，只會煮麵，煮麵超方便，再配上媽媽牌的豬排骨+蔬果高湯，把湯分裝成一袋一袋放在冷凍庫，要用的時候拿出來解凍當湯底，把麵條燙熟，加個青菜、雞蛋、肉或海鮮就很營養美味又有效率！

原PO接著詢問大家「不覺得麵條是很神奇的食物嗎？方便又不貴，超市、超商或是網路都可以買到，超級方便！」她也透露，自己最近常用的是好勁道（包裝背面寫說麵條是住在從日本引進獨特的杉木乾燥室） ，同時請益大家「平常都習慣去哪買常備麵條阿？推薦一下。」

▲麵食的種類相當多元，無論是乾麵、湯麵或炒麵，油麵、意麵或義大利麵，都各自有人喜愛。（示意圖／翻攝自Pixabay）

對此，許多老饕紛紛回應「唯一支持關廟麵（寬）」、「好勁道網購很方便啊！推好勁道藍色包裝」、「Costco五木關東細麵」、「好勁道好吃」、「五木拉麵超好吃啊！」「推關廟麵，真的很Q」、「關廟麵，隨便煮都好吃」、「好勁道，CP值高又好吃，很喜歡它的夾鏈袋設計」。

另還有網友直指「最近去711有看到月見雞蛋麵，給你參考」、「綠色菠菜麵」、「直接買量販包一公斤麵條」、「義大利鳥巢麵，煮成湯麵加餛飩」、「義大利直麵條，清炒辣味蛤蜊超讚！」