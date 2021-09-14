越南河內疫情平穩　有望部分解除防疫行動限制

（中央社記者陳家倫河內14日專電）越南首都河內市歷經約2個月的防疫行動限制，有望在21日以後鬆綁低風險區的社交距離措施，但前提是全市COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情必須處在平穩的狀態。
越南民智報（Dantri）報導，河內市疾病控制中心副主任孔明俊（Khong Minh Tuan）13日表示，河內市全市一半人口已做了篩檢。他說：「疫情基本獲得控制，單日新增確診數下降中，社區病例也減少了。」
孔明俊指出，如果未來幾天河內市的疫情繼續維持平穩，河內市疾病控制中心將建議河內市主管機關放寬低風險區的社交距離措施，但擁有許多確診病例的區域將保持嚴密封鎖。
河內市13日通報新增41例COVID-19確診病例，全數位於隔離區或封鎖區中。越南4月下旬爆發最新一波COVID-19本土疫情，截至目前，河內市共有3817人染疫。
有別河內市可望稍稍喘口氣，南部經濟樞紐胡志明市仍與疫情搏鬥中。胡志明市副市長楊英德（Duong Anh Duc）說，胡志明市在飽受COVID-19威脅的情況下，社交距離措施計劃實施至9月下旬。
越南去年1月通報首例COVID-19確診病例，迄今已有約62萬人染疫、逾1萬5000人死亡，其中大多源於新一波本土疫情。胡志明市確診病例占全國染疫人數的一半，死亡病例則占全國8成。（編輯：馮昭）1100914