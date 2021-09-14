為何LINE在台灣沒對手？眾揭「致命理由」：早就來不及了

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲網友好奇LINE在台灣為何可以屹立不搖。（圖／翻攝LINE官網）

但當時候whatsapp有收費....到後來LINE出來免錢，大家都開始用了

而後來問世的LINE，一推出就主打免費下載