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為何LINE在台灣沒對手？眾揭「致命理由」：早就來不及了

▲科技網路發達，社群通訊軟體也經過許多更迭，以台灣來看，目前最多人使用的為LINE。（示意圖，圖中人物與當事者無關／取自unsplash）
▲科技網路發達，社群通訊軟體也經過許多更迭，以台灣來看，目前最多人使用的為LINE。（示意圖，圖中人物與當事者無關／取自unsplash）

編輯中心/綜合報導

2021-09-14 10:12:16

科技網路發達，社群通訊軟體也經過許多更迭，其中包括大家童年回憶的Yahoo！即時通以及MSN等等，而現在，不少人都是透過LINE來聯繫親友以及通話，簡便的功能，在智慧型手機的時代，LINE成為人人每天都必須使用的重要APP。而近日，就有網友討論「為何LINE在台灣可以沒人取代」貼文引發熱議。

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原PO在PTT貼文指出「每個人智慧型手機99%有裝Line，小至朋友對話，大至公司團隊討論，很多都是借助Line的功能，只要智慧型手機沒有太大變動的話，或是Line公司沒有什麼重大疑慮的話，Line在台灣根本無敵吧？每年都有新軟體說要挑戰他，結果都沒有人成功，有八卦嗎？」

▲現在許多人都用LINE來聯繫彼此，但有網友認為LINE電腦版少了一個「經典功能」，用途曝光讓大家笑翻。（圖／翻攝LINE官網）
▲網友好奇LINE在台灣為何可以屹立不搖。（圖／翻攝LINE官網）
貼文一出，網友紛紛回應「其實以前台灣很多人都用whatsapp，但當時候whatsapp有收費....到後來LINE出來免錢，大家都開始用了」、「Line免費，又有貼圖，就超車了」、「whatsapp在當時下載APP時收費本來就會成為台灣敗筆」、「國外人才比較有習慣花錢買APP啦，亞洲地區都用免費的，所以LINE才無人能取代」、「whatsapp收費就打不贏了啊，LINE推出時就主打免費，用戶全靠過去後，whatsapp才說不收費，已經來不及了」。

綜合網友意見，雖然WhatsApp比LINE還更早前推出，但當時若要使用WhatsApp必須付費下載APP，而後來問世的LINE，一推出就主打免費下載，因此不少用戶便直接跳槽，且一個拉一個，直到2016年，WhatsApp宣佈不再向用戶收費時，多數人早已使用LINE非常習慣，也成為台灣人主要通訊軟體，造就今天無可取代的地位。（編輯：張嘉哲）

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