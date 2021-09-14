下令指揮中心評估鬆綁防疫　蘇貞昌：盼漸恢復正常生活

行政院長蘇貞昌今（14）日早上赴台北郵件處理中心，視察國際郵包檢疫作業前受訪表示，非常感謝全體國人同胞配合政府防疫指引，現在全世界變種病毒肆虐，台灣相對穩定，這是很不簡單的，也有很多縣市都清零很久，這是好現象，所以昨天特別在主持擴大防疫會議中，請指揮中心在疫情規範許可下，顧及各地民眾生活便利，以及小店家、小農的生計，讓防疫指引能夠符合有效管理，又能適度開放，讓台灣漸漸恢復正常生活。

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談及國人接種第二劑疫苗時，蘇貞昌表示，現在打第二劑的28萬國人中，中央人員只有1700人，占不到百分之6，絕大部分都是在地方的第一線人員，像是義消、開救護車的人員、清潔人員，每一位都勞苦功高，都應該被照顧，他們打的絕大部分都是AZ。

另談到五倍券，蘇貞昌表示，去年三倍券的成功，讓今年五倍券更受歡迎，看到各地很多商家紛紛加碼，連地方政府都一再推出各種優惠，數位券等也有各種優惠，民眾可依自己需要與方便性，選擇紙本或數位。

蘇貞昌說，今年都有各種加碼，請大家領券後多多使用，讓小店家、小農能因此得到振興，也希望全國同胞得到各方面的便利。政府用盡方法，就是希望能夠防疫，又能顧及生計，也能讓人生活便利，希望大家領到後好好使用，促進經濟。