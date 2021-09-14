名家論壇》蕭徐行／張亞中應澄清事實　以免傷害國民黨

國民黨黨主席選舉宛然一場笑話，不僅看不見政黨有何願景與未來，連政治人物最基本的的誠心與道德都將深受大眾質疑。





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誠信是政治人物行為舉止的基本道德，如果在野人士強烈要求蔡總統為他仍然混沌未明的博士學位爭議負起責任，張亞中就應該在洪秀柱打臉他的支票事件後，為自己不確實的言行負責，澄清事實真相。否則這樣不誠實的事情不僅讓人質疑國民黨的道德標準何在，再說如今聲勢驟起的張先生，如果擔任了黨主席，民眾要怎麼看待國民黨的形象，民眾會相信下任黨主席的言行嗎？





國民黨主席候選人張亞中上週於政見發表會時，秀出3張總值500萬美元（約1.4億元台幣）的本票樣張，震驚全場；但是在洪前主席還原全貌後，張亞中的舉動不禁讓人想起早先他也拿了兩張文件，說大陸善心人士宣稱要捐贈疫苗給台灣政府的舉動，結果遭到社會各界的打臉質疑，以至於虎頭蛇尾，不了了之，這樣像「變魔術」的行徑就讓人質疑想要擔任黨主席的人，豈可如此「信口雌黃」，這樣怎麼讓民眾相信呢。





朱立倫在整個選舉活動中多次受到張亞中的抨擊，尤其已成為朱立倫政治生涯汙點的「美國線民」事件與「換柱」風波，加上於中常會中提早離席的插曲，都對於朱立倫的聲勢造成了許多的衝擊，據了解，在電視辯論會後，盛傳有幾家媒體機構及民調單位的最新調查顯示，張亞中支持度急起直追朱立倫，加上對於黃復興黨員有一定影響力的軍系大老、退役上將許歷農不僅在日前以「百三老叟」之姿發出親筆信，公開拜託盼曾同生死、共患難的老朋友們集中全力支持張亞中，據透露，許老爹也正透過各種管道全力支持張亞中。這都讓張亞中的支持度節節逼近朱立倫，儼然成為下一任黨主席的可能人選。





憑心而論，朱立倫在「美國線民」事件與「換柱」風波上的缺失，已讓他受到許多的教訓以及不同的評價，導致他的威信受損；然而，這並不代表國民黨就須接受一位對於支票事件有不誠信嫌疑的領導者，尤其事情發生迄今，雖然洪秀柱已經嚴詞否認了這件事情，可惜張亞中先生卻不能出面澄清這整個事情，甚至提供足夠的證據證明他自己的清白，只在臉書留言避重就輕的強調，洪秀柱的說明已經充分證明他有募款能力；未來在張亞中當選後，地方黨部運作經費均由中央承擔。這樣的作法不僅不足以開誠布公澄清事實，已讓人對於政治人物的誠信打上問號。





今天國民黨會面臨困境，正是領導人只著眼於個人的小恩小怨，偏偏領導人不能大氣正派妥善經營這個政黨，政黨又不能大開大闔提出





足以吸引民眾的政策與願景，導致於過去一年來，民眾對於國民黨的支持度並未隨著執政黨的敗德失政以及防疫不力而顯著上升，這段期間柯P的民眾黨也被認為比國民黨要給力的多，尤其是年輕支持者的大量流失更暴露了百年國民黨的蹣跚與遲鈍。國民黨如果不能吸引民眾的作伙，當然聲勢就不如人，黨的運作經費會成為一大障礙。因此，國民黨的有志之士是要努力爭取台灣民眾的認同，惟有多數民眾信任國民黨讓國民黨再次執政才是重點，不是提出一些跟不上時代的主張與想法，或是提出一大堆天馬行空，不切實際的想法，讓社會大眾產生疑慮。





因此，黨主席的能力是在能號召多少民眾來參加國民黨，支持國民黨；不是展現自己有多少募款能力，或是讓政黨完全依賴黨主席個人的募款能力來過活。否則當初候選人只要提出募款計畫，根本不需要政見辯論了，這是不對也不合適的動作，再說這樣的募款是否合乎我國法令的要求仍待釐清。





說清楚，講明白，重視誠信本來就是政治人物應該有的道德標準，尤其是政黨政治獻金與財務往來的大事，豈能用輕忽的態度待過，甚至還勞動當事人洪秀柱前主席出來澄清，反而挑起事端的張亞中卻仍然避不見面，不願面對問題，這樣不清不楚的面對問題方式，怎麼能夠讓人信賴他擔任黨主席的話，一切處置都能秉公處理，無我無私。











●作者：蕭徐行／資深媒體人





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