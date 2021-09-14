施壓塔利班　美國務卿籲巴基斯坦加入國際陣線

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布林肯告訴聯邦眾議院外交事務委員會：「我們要看的是，巴基斯坦在內的每一個國家一如各界期盼的，堅持要塔利班政府做到國際社會對其的各項要求，方能取得任何正當性或支持。」
布林肯說，優先要務包括確保塔利班讓想離開阿富汗的人離境，尊重婦女、女孩與少數民族的權利，以及信守承諾不再讓阿富汗成為窩藏恐怖團體的避風港，讓他們對外指揮發動恐怖行動。
布林肯說：「因此，巴基斯坦必須與國際社會多數站在同一陣線，致力達成那些目標、維護各界的期盼。」
布林肯坦言，美國對支持過阿富汗好戰分子的巴基斯坦確實存有疑慮。
布林肯表示，巴基斯坦有著「多樣性的利益，部分與美相衝突」。
他說，這包括巴基斯坦「在阿富汗未來上兩面討好，窩藏哈卡尼（Haqqanis）在內的塔利班成員等」。哈卡尼是遭華府列為恐怖分子的團體，目前是阿富汗看守政府的一部分。
路透社報導，國會議員問，華府是否該重新評估美巴關係，布林肯說，政府很快就會這麼做。
他說：「這是我們未來幾天、幾週將檢視的事，包括巴基斯坦過去20年扮演的角色，還有我們希望巴基斯坦未來幾年扮演的角色，和讓他們盡一己之責需要哪些條件。」（譯者：張曉雯/核稿：蔡佳敏）1100914