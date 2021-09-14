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台北人用iPhone「1習慣」他超納悶！網秒懂：一堆人這樣

▲原PO發現台北人使用iPhone有一個特殊習慣，感到相當納悶。（示意圖／翻攝自Pixabay）
▲原PO發現台北人使用iPhone有一個特殊習慣，感到相當納悶。（示意圖／翻攝自Pixabay）

編輯中心/綜合報導

2021-09-14 12:05:50

現代人手一機智慧型手機已成常態，且不僅手機外觀新潮，功能更是應有盡有。不過，近日一名網友在PTT八卦版提到，他發現台北人使用iPhone有一個特殊習慣，就是將介面更改為英文，為此感到相當納悶，貼文曝光引發熱議，釣出網友出面認證「真的一堆人這樣做！」

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原PO表示，日前幫台北的朋友設定iPhone手機iCloud，結果發現對方介面是英文，崩潰直呼「X的！有夠難用，我還是邊比照我的手機來幫他用」，並好奇詢問友人為何要用英文介面，對方則稱身邊朋友都是選英文介面，心想「這是進城規則嗎？」不禁直問「台北人用iPhone一定要選英文介面？」

▲原PO發現台北人使用iPhone有一個特殊習慣，感到相當納悶。（圖／翻攝自PTT）
▲原PO發現台北人使用iPhone有一個特殊習慣，感到相當納悶。（圖／翻攝自PTT）
貼文一出，隨即引發網友熱烈討論，紛紛回應「那是假潮潮啦，用英文明明就很不方便」、「認識一個台北人是這樣沒錯」、「沒聽過這種規則」、「閱讀表意字比表音字快多了，幹嘛刻意降速？」

不過，也有網友表示「我都用日文，給你參考一下」、「身邊真的一堆人這樣做」、「其實中英偶爾交替用，有換手機的錯覺」、「當做練習呀，自然而然學會兩種語言」、「用英文介面唯一有用的是看外國一些設定比較好找，有時中英翻譯很麻煩」。（編輯：賴詠璿）

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