同事全是頂大畢業！他怕難升遷　前輩秒搖頭：千萬別離職

職場的人際關係是一門簡單，卻又是最複雜的學問，但若能好好處理人際社交，不僅能讓工作處理起來更加順利，就連上班心情也能愉悅，但要是同事們普遍高學歷帶著「頂大光環」，對一名剛踏出社會的普通大學生來說恐怕多少感到有些壓力，日前就有名女網友擔心的表示自己在強者環繞的職場環境下，擔心自己沒有研究所學歷很難升遷，文章曝光後掀起不少職場前輩討論。

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這名女網友日前在社群論壇Dcard的工作版上提到，自己目前就職於某間會計師事務所，雖然畢業於普通大學但自己平時上班相當盡心盡力，只是身邊的同事們學歷跟她的落差不小，各個不是頂大畢業，就是研究所也唸了頂尖學校的相關系所，這就讓她備感壓力「現在的社會是不是很重學歷，好像要有個研究所才能勝出？沒有研究所的學歷升遷會很難嗎？」

▲同事們全背著頂大光環讓原ＰＯ感到壓力甚大。（示意圖／翻攝Pixabay）

話題曝光後也掀起不少網友討論，其中就有前輩認為這樣的職場環境其實對她反而有好處「就算你學歷沒那麼好，但你也是進到跟他們一樣的地方了，代表你也是厲害的人啊！和同事們共事時就表現出原有的專業和自信就好，可能剛開始大家會先看學歷，但真的做事之後看的就是能力了」、「跟聰明人工作缺點是容易自卑，但跟非聰明人工作，會有更多缺點讓你身心俱疲」、「這種恐懼真的會很大，但後來工作一陣子之後就會慢慢發現其實這種環境是很有幫助的，至少是個會不斷督促你去跟上跟進步」、「

」。

另外也有網友安慰原PO，勸她朝樂觀角度思考，肯定自己的能力「不要覺得自己學歷不夠好就自卑，有的人高學歷但做事很掉鍊子 ，不然就是待人處事不夠圓滑」、「用能力證明，學歷只是進入職場的門檻和自我心理作用上的肯定罷了」、「學歷只代表某一部分的能力，不是全部的價值，會賺錢、會交朋友、在職場上如魚得水都不一定是高學歷才能做到的喔」。（編輯：楊智傑）