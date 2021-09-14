NBA／湖人5號位戰力欠缺　美媒：詹皇恐怕得客串小球中鋒

在今年夏天的引援工作差不多告一段落後，外界普遍看好湖人和籃網是新賽季最有機會衝擊冠軍的兩支球隊。不過卻有媒體認為，相比籃網戰力充足，湖人實際上在陣容上還是有缺口的。

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上賽季由於傷病影響，湖人例行賽戰績不佳，雖然靠附加賽搶下第七種子，但在首輪就意外出局。不過球隊雙星LeBron James及Anthony Davis目前都還在陣中，他們依然擁有聯盟中數一數二的戰力。

今年夏天湖人陣容大改動，Kentavious Caldwell-Pope、Dennis Schroder、Alex Caruso離隊，雖然補進了Anthony Davis、Trevor Ariza這些好手，但化學效應能否維持住，恐怕還是要等到開季才能知曉。

此外湖人禁區戰力在Marc Gasol、Andre Drummond先後離開之後，儘管又簽回了Dwight Hoawrd，但Anthony Davis未來恐怕還是得在中鋒位置上分擔更多時間。

因此，美國籃球記者Trevor Lane也直言，湖人之後可能會更多的使用小陣容，就像他們上賽季在季後賽所做的那樣，「一件有趣的事情，湖人陣容中目前沒有頂替Markieff Morris的角色。現在隨著Gasol的離開，他們真正只有一名中鋒可以拉開場上空間，那就是Davis。讓我想想，那麼下個賽季會看到LeBron James去小陣容裡擔任中鋒的位置嗎？」

在找來Russel Westbrook之後，湖人在場上缺乏能拉開空間的射手，若禁區再擺上Howard，那整體陣容將會變得非常畸形。可以想見湖人未來一定會更多的打小球。那屆時，James可能真的會在季賽就出任中鋒。