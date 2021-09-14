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名家論壇》徐佳馨／房價一直漲，現在是買房時機嗎？

▲該不該現在就進場買房，還是再等個幾年換取議價機會，是許多年輕朋友共同的掙扎。（示意圖／翻攝pixabay）
▲該不該現在就進場買房，還是再等個幾年換取議價機會，是許多年輕朋友共同的掙扎。（示意圖／翻攝pixabay）

文/徐佳馨

2021-09-14 14:03:38

有位年輕朋友，從去年開始看房，最近終於看到喜歡的物件，但在議價過程中，覺得滿腹委屈，忍不住跟我抱怨，「同棟社區只低幾層樓，一月實價登錄的價格是750萬，現在屋主卻開990萬，我殺到850萬，對方堅持不肯賣，難道現在是漲價有理、買氣爆棚？」

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各項數據都指出，房價歷經2016年的打底後，近幾年漲勢加速，以內政部最新統計，近五年全台住宅價格指數漲幅為9.85％，來到110.61，再度改寫新高，六都中尤以台南和台中漲幅最驚人，分別大漲18.85％與13.26％，就連租金指數也連漲78個月，且漲幅有擴大的趨勢。

這波房價大漲，主要還是低利環境，及全球原物料飆漲所導致。幾位建商老闆，私下也大嘆，「今年以來，光是鋼筋就大漲快4成、電纜也漲了3成，工地師傅因缺工只好往上調薪，整個營造成本大增，業界利潤比外界想像中的少，房子真的很難便宜賣！」

其實，不僅台灣，國際間也上演類似場景，新加坡一名房產經紀就形容，「亞洲房市就好像吃了類固醇，買方之間的競爭非常激烈，有些高資產族甚至連房都不看，直接現金一次付清！」

所以，對有剛性需求的上班族來說，現在進場買房，房價上討不到太多便宜，就算買的是新成屋或預售屋，也因房價上揚，同樣總價只能買到較少坪數，內心真的很掙扎：要現在進場買房嗎？還是再等個幾年，就有可能從賣方市場轉變成買方市場，議價機會變多？

我的看法是，近期美國非農數據不如預期，美國要提早在2022年升息，機率並不高，台灣更不可能提前升息，給了房市強而有力的支撐。如果是租屋族，不妨精算一下，目前租金與未來每月房貸金額，假使差距並不大，「以買代租」，確實是較划算的作法。

畢竟一直租屋，某個層面看，也是在替房東繳房貸，還不如自己替自己繳房貸，來得有意義。但假設收入較有限，無法每月固定還款，就無需勉強，先當個輕鬆的租屋族，等財務條件更健全，再來考慮買房。

只是目前市場氣氛偏向樂觀，議價空間更不如往年，上述年輕朋友甚至問我，「這位屋主是一手屋主，持有十多年，已經獲利許多，難道就不能少賺一些，讓我們這些北漂族，一圓買屋夢想嗎？」

實務上，不缺錢的屋主，多的是時間與耐性，賣方一旦沉不住氣，往往就會加價買，多加的金額究竟值不值得，見仁見智。去年底，一位朋友買2億元豪宅，半路殺出企業家加價兩千萬，朋友太愛這間房，只好被迫加價成交；今年初，也有朋友看上一間房嫌貴，沒想到半年後再去看，建商又加價1600萬，他決定先不跟進，過一陣子再看看風向。

想碰到缺錢的屋主，願意低於市場行情出售，除了要碰運氣，也需多方打聽，或與房仲保持密切關係，否則，好貨很快就被掃光，輪不到一般市井小民。


●作者：徐佳馨／住商不動產企研室經理

●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場

●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄至: opinion@nownews.com

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