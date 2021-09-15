分析：監管風暴非文革　但中共對資本容忍度降低

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近一年來，中國對網路行業、補教、演藝等多種行業加強監管，範圍和力度之大，引起各界側目。一些評論將一系列行動，形容為「文革2.0」。
不過，旅居美國的中國獨立學者鄧聿文反對這種看法。他在德國之聲中文網發表的一篇評論指出，「文革復辟」的說法更多是出於情緒才有這種認知。
他認為，習近平和他的家族本身就是文革受害者；更重要的是，習近平目前權力穩固，力圖保持社會穩定，「很難想像他要用一種文革的方式去破壞社會的秩序」。
鄧聿文進一步指出，文革有4個特點：首先是最高領導人存在路線之爭，第二是由最高領導人發動大規模的群眾政治運動，第三是群眾造反的對象是領導，最後則是鮮明的意識形態。
他認為除了第4點外，習近平目前的作法少有文革因子。
鄧聿文將中國一連串的作法，形容為打造「乾淨社會」。他說，或許在習近平眼中，許多領域並不乾淨：權力存在貪腐、思想輿論被把持在自由派手中、補教業無序競爭加重學生負擔、演藝圈追逐流量吸金污染下一代。
而資本影響範圍更大，除涉及貪腐，也進入各行各業、壟斷行業，甚至藐視監管，挑戰中共領導權，「想把中國變成資本實際控制的國家」。
他認為，資本追求利潤最大化，和中共追求控制最大化的兩種邏輯，無可避免產生矛盾和緊張。但過去中共一定程度容忍和資本的矛盾。
然而，資本以不正當手段追求利潤，不僅加劇惡果，並成為社會「不乾淨」的推手，也讓一些資本家藐視監管當局，被習近平認為威脅中共統治，因此轉而對資本嚴加看管。
鄧聿文稱，「中共和資本的蜜月期已結束」。但資本目前是中共政權除了「勞工大眾」外，另一個重要根基，尤其在改革開放中，資本和中共形成密切的依存關係。
他認為，「笨蛋才會打倒資本和資本家並踩上一腳」，中共要的是使資本臣服、資本家「聽黨的話」，並非不要資本。（編輯：沈朋達/繆宗翰）1100914