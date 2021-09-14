COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

蕭美琴喊話美學子　台灣完全自由是學中文最佳方案

▲我國駐美代表蕭美琴發表演說，向美國年輕學子喊話：台灣完全自由是學中文最佳方案。（圖／駐美代表處提供）
▲我國駐美代表蕭美琴發表演說，向美國年輕學子喊話：台灣完全自由是學中文最佳方案。（圖／駐美代表處提供）

中央社

2021-09-14 16:51:31

（中央社記者葉素萍台北14日電）駐美代表蕭美琴日前受邀至「全美議會交流理事會」（ALEC）2021年會發表演說，她向美國年輕學子喊話，台灣是學習中文的最佳替代方案，對年輕人而言，有完全自由的環境，「也不怕在推特上說了什麼，而被送進監獄」。

我是廣告 請繼續往下閱讀
蕭美琴日前受邀至「全美議會交流理事會」（ALEC）2021年會發表演說，民進黨今天在官方臉書粉絲頁公布演說影片。

蕭美琴感謝ALEC頒發「國際領袖先鋒獎」給總統蔡英文，這不僅是台灣總統的榮耀，更是肯定台灣人民守護自由的決心。

蕭美琴並感謝ALEC，去年將「協助台美雙邊貿易協定」，納入政策討論的議程；她說，與台灣進行雙邊貿易符合兩國利益，能夠幫助台灣貿易多元化，不會過度仰賴中國經濟。過度仰賴中國的問題在COVID-19疫情期間昭然若揭，包括個人防護設備或是其他物資，例如藥物、醫療器材的供應鏈。

她說，台灣希望與志同道合的民主國家攜手合作，尊重國際智慧財產權，遵守國際規定和科學標準。最重要的是，只有在尊重言論自由的國家，才能有真正的創新，讓科技促進人類的進步，而不是濫用科技監控和控制人民。

蕭美琴指出，台灣站在對抗中國共產黨的第一線，每天受到政治、經濟和軍事脅迫。在面對中國共產黨的威脅時，美國一直是台灣最可靠的朋友和夥伴。

她回憶，自己剛開始從政時，台灣剛剛舉行第一次總統選舉，當年是1996年。中國透過向台灣發射飛彈作為回應，中國很容易被激怒、很容易對台灣的一舉一動感到不悅，「無論是台灣的存在，或是在奧運會打敗中國的選手」。

蕭美琴認為，最重要的事是共同努力維護民主，不僅對台灣人民而言至關重要，對全世界熱愛民主的人亦然。中國共產黨聲稱民主不適合亞洲人，這是一個虛假的謊言，台灣就是活生生的證明。

蕭美琴期待教育層面上的各式交流，她也向年輕學子喊話，只要你對「孔子學院存在意義」、「中國政府對其學生的審查」有所質疑，「台灣是你們學習中文的最佳替代方案」，對年輕人而言，台灣有完全自由的環境，「也不怕在推特上說了什麼，而被送進監獄」。（編輯：黃國倫）1100914

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

政院規劃振興五倍券政策，您認為要免費發放還是拿出一千元換購？

免費發放
自付一千
93.64%6.36%
2021-08-13-2021-08-16
你喜歡看吃播嗎？

你喜歡看吃播嗎？

繼續作答
S.H.E用什麼方式慶祝20周年，會讓您最開心？

S.H.E用什麼方式慶祝20周年，會讓您最開心？

繼續作答
即時
推薦閱讀