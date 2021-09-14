蕭美琴喊話美學子　台灣完全自由是學中文最佳方案

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蕭美琴感謝ALEC頒發「國際領袖先鋒獎」給總統蔡英文，這不僅是台灣總統的榮耀，更是肯定台灣人民守護自由的決心。
蕭美琴並感謝ALEC，去年將「協助台美雙邊貿易協定」，納入政策討論的議程；她說，與台灣進行雙邊貿易符合兩國利益，能夠幫助台灣貿易多元化，不會過度仰賴中國經濟。過度仰賴中國的問題在COVID-19疫情期間昭然若揭，包括個人防護設備或是其他物資，例如藥物、醫療器材的供應鏈。
她說，台灣希望與志同道合的民主國家攜手合作，尊重國際智慧財產權，遵守國際規定和科學標準。最重要的是，只有在尊重言論自由的國家，才能有真正的創新，讓科技促進人類的進步，而不是濫用科技監控和控制人民。
蕭美琴指出，台灣站在對抗中國共產黨的第一線，每天受到政治、經濟和軍事脅迫。在面對中國共產黨的威脅時，美國一直是台灣最可靠的朋友和夥伴。
她回憶，自己剛開始從政時，台灣剛剛舉行第一次總統選舉，當年是1996年。中國透過向台灣發射飛彈作為回應，中國很容易被激怒、很容易對台灣的一舉一動感到不悅，「無論是台灣的存在，或是在奧運會打敗中國的選手」。
蕭美琴認為，最重要的事是共同努力維護民主，不僅對台灣人民而言至關重要，對全世界熱愛民主的人亦然。中國共產黨聲稱民主不適合亞洲人，這是一個虛假的謊言，台灣就是活生生的證明。
蕭美琴期待教育層面上的各式交流，她也向年輕學子喊話，只要你對「孔子學院存在意義」、「中國政府對其學生的審查」有所質疑，「台灣是你們學習中文的最佳替代方案」，對年輕人而言，台灣有完全自由的環境，「也不怕在推特上說了什麼，而被送進監獄」。（編輯：黃國倫）1100914