名家論壇》朱駿／《兩岸和平協議》是天大的笑話

兩岸問題不可能永遠拖下去，大家希望兩岸永遠和平，那麼，只有透過持續性的政治對話，在對話進行中就將對話中雙方所達成的共識在各自的管轄領域上落實，逐步積累出終極解決問題的條件。兩岸必須政治對話是客觀情勢的需求，與不負責任的《兩岸和平協議》是兩碼事，不能混為一談。





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以西藏與香港為鑑





中共在1951年5月23日，與西藏達賴喇嘛的代表於北京中南海勤政殿，簽訂了《中央人民政府和西藏地方政府關於和平解放西藏辦法的協議》簡稱《十七條協議》，1954年就起了根本上的變化，自治變成鏡花水月。





至於香港的「一國兩制」，姑且不論《中英聯合聲明》是否具有國際法的效力，鄧小平曾經當眾，向全世界莊嚴承諾「馬照跑、舞照跳」50年不變，但中共自江澤民時期就一直想改變。2020《香港國安法》一出，徹底將香港的生活方式像翻燒餅一般，180度大翻轉。香港人民已經沒有了免於恐懼的自由。





試問，羊群與戰狼如何簽訂和平協定？教政治學的大學教授不懂嗎？以史為鑑，提出兩岸簽訂《和平協議》，不是腦子壞了，就是心壞。國民黨若是走上這條路，只會被絕大多數的人民徹底唾棄，可能會變成超級小黨，對台灣的民主政治發展不利。





兩岸問題的本質





兩岸問題起於國共政治分歧與內戰，經過70多年，早已不是國共兩黨之間的問題了，衍生出了人民生活方式與國家發展模式的差異。根據人類文明發展的階段而論，總根子在大陸落後的政治體制（利用現代化技術，把中國帝王封建專制推至人類史上的最高峰）。





台灣人民應該珍惜「中華民國」的理由不在於國民黨或其他特定人物與組織，而在於這個體制是「亞洲第一個民主共和國」與「中國史上唯一的民主憲政體制」，證明了中國人可以自己以文明的方式管理自己，不需要極少數人以封建專制的統治「為人民當家作主」；此外，既傳承了中共所汗顏的光榮歷史（建國、抗戰、民主憲政、台灣奇蹟等等），也奠定了兩岸人民走向新時代文明的基礎。





台獨份子也許有不同的看法，但請聽聽邱義仁10個月之間兩度公開斷定台獨不可行的論斷，其中一個重要理由就是大陸不會接受。試著合理設想，大陸那天真正民主化了，民主的大陸會更強大，一樣會要統一台灣。然而，可能在發動統一行動之前，已經有不少台灣政治人物爭先恐後到大陸參與政治活動，希望爭取更大的舞台，因為屆時台灣人民的生活方式應有保障了，中國國家的發展模式也走上了符合人類文明發展階段與方向的正道。





腦子正常的台灣人民也希望能活在一個偉大國家，站上世界一級的舞台，頭角崢嶸，暢行八方，能夠達成更高等級的自我實現，這是任何人擋不住的心理內在需求。





由此觀之，中共其實是兩岸統一以及真正的中華民族偉大復興最大的絆腳石，這是台灣方面進行兩岸政治對話的天生優勢，只看自己智力與能力夠不夠，當然，別忘了，要先有膽子與見識。





兩岸和平唯一的出路





綜合以上簡單但有效的分析，兩岸和平唯一的出路在於催化大陸政治體制改革（是大陸自己改，不是我們改他們），台灣也要跟著繼續政治改革，提升民主憲政的素質，免於被大陸人民輕視與譏笑，開拓台灣人民將來能到大陸參與政治活動之路，讓兩岸的政治分歧在兩岸同時進行的政制改革之中逐步縮小消溶。





欲達此目的，要有一個作為啟動催化作用的公開、舉世可得到、中共無法以私密方式控制議程的平台，那就是兩岸公開政治對話。中共曾經長期承諾，只要願意談，什麼都可以談，我們就把有關自由、民主、法治、人權、公權力國家化、……等等中共憲法中寫到的事項一一搬上桌面。他們若是拒絕，將必須承受內外不可承受之重，諒必不會令自己落居如此被動地位，同時，師出無名，兩岸和平基本可以保住，台灣方面又可找回主動權。





但是，不可忘記，這個平台的基礎在於「兩岸同屬一個中國」的事實，若不接受這個事實，兩岸就是「敵我矛盾」，那會有和平的基礎？常識就可判斷。





是中國問題，不是台灣問題





1960年以前出生者應該聽過蔣介石當年怎麼界定兩岸問題。蔣向來只說「中國問題是內政問題」，從來沒有「台灣問題」。國民黨現在有想當主席的人說「台灣自己的問題還是要自己解決」，儼然只有台灣的問題或台灣問題，是標準的共產黨立場派生出的說法，竟然有一堆所謂「深藍者」支持他。不知媒體報導是否有誤，若無誤，真是世道變了，這年頭流行色盲，而且沒有脊梁，但嗓門大，會吼叫。





國民黨乃至全台灣若想要振衰起敝，對兩岸有辦法，應該先找回蔣介石對兩岸問題的眼界、高度、定位與脊梁。





歷史是偉大的幽默者，常常和人開玩笑，對保台安民最有貢獻、打下堅實基礎者，竟然成了所謂「正義轉型」的被迫害對象。沒有蔣介石那種眼界、高度、定位與脊梁，台灣如何能有好活路？











●作者：朱駿／時事評論人





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