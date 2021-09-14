恢復至疫前水準！全球CEO調查　6成對未來3年景氣有信心

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不僅如此，87%的CEO表示，希望在未來3年內進行收購，促進業務成長與轉型，更有30%的CEO計劃在未來3年內將其超過10%的收入投資於永續發展的措施及計畫。
KPMG全球主席兼執行長Bill Thomas指出，儘管疫情造成持續的不確定性，但CEO對於全球經濟強勁復甦越來越深具信心。這樣的信心使企業CEO抱持積極的成長心態。 雖然採用倚賴非本業的成長策略是當務之急，但全球CEO也在尋求倚賴本業成長的機會，同時持續評估未來的工作的模式，以確保其能吸引頂尖人才加入。
不過，KPMG安侯建業主席于紀隆則提到，在氣候變遷和疫情雙重危機下，全球經濟面臨空前挑戰，CEO也從重創中意識到企業轉型及風險管理的重要性，開始積極調整商業策略及正視永續行動的影響力。碉查顯示，有77%的CEO認為如果所有企業要實現淨零排放，必須仰賴政府的紓困振興方案，同時，有75%的全球CEO已將COP26聯合國氣候峰會視為把淨零排放納入氣候變遷議題的關鍵時刻。
在檢視未來3年的企業風險時，企業CEO指出了其認為風險最大的3個領域，包括供應鏈、網路安全、氣候變遷。56%的全球CEO表示，疫情期間其企業的供應鏈所承受的壓力越來越大。目前僅有21%的CEO表示他們計畫縮減或已減少其企業的實體辦公室，這是從2020年8月第一波疫情高峰期以來的巨大轉變，當時有69%的CEO表示他們計劃縮減實體辦公室。CEO專注於為員工提供更大的靈活度，其中51%的CEO考慮投資共享辦公空間。 此外，37%的CEO實施了混合工作模式，大多數員工每星期遠端工作2-3天。
同時，有75%的CEO認為，疫情的應對措施給公共財政帶來的壓力，增加了全球租稅體系多邊合作的急迫性。 與此同時，77%的高階管理者認為，目前提出的全球最低稅負制，對其企業組織的成長目標影響，令他們「高度關注」。與此同時，他們比疫情爆發前更加擔心監管及稅務風險
于紀隆則提醒，氣候變遷已成為全球重要課題，世界各國紛紛宣布2050淨零碳排目標，以應對愈加嚴峻的氣候考驗，台灣企業在國際供應鏈中扮演重要角色，更應審慎面對這場綠色競賽，進而在淨零碳導向供應鏈中佔據更穩健位置。