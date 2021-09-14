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恢復至疫前水準！全球CEO調查　6成對未來3年景氣有信心

▲全球大型企業CEO對「所屬企業」前景的發展越來越樂觀，根據最新公布的「2021年KPMG全球CEO前瞻大調查」結果顯示，6成的CEO對未來3年的全球景氣發展充滿信心。。（圖／NOWnews資料照 ）
▲全球大型企業CEO對「所屬企業」前景的發展越來越樂觀，根據最新公布的「2021年KPMG全球CEO前瞻大調查」結果顯示，6成的CEO對未來3年的全球景氣發展充滿信心。。（圖／NOWnews資料照 ）

記者顏真真/台北報導

2021-09-14 16:09:20

全球大型企業CEO對「所屬企業」前景的發展越來越樂觀，即便新冠肺炎變種病毒Delta放慢了「恢復正常」的腳步，但他們對全球景氣發展的信心已恢復到2021年以來的最高水準，也是自疫情爆發後最樂觀的預測。根據KPMG安侯建業公布「2021年全球CEO前瞻大調查」結果顯示6成CEO對未來3年的全球景氣發展充滿信心，更有87%的CEO希望在未來3年內進行收購，促進業務成長與轉型。

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KPMG訪問了1300多位全球CEO對未來3年的策略與前景的看法，調查發現60%的CEO對未來3年的全球景氣發展充滿信心，高於1-2月時的42%，而預期全球經濟將走強，促使CEO投資於擴展業務及業務轉型，69%的CEO將倚賴非本業的營運策略例如合資、併購、策略夥伴，視為其企業組織的主要成長策略。

不僅如此，87%的CEO表示，希望在未來3年內進行收購，促進業務成長與轉型，更有30%的CEO計劃在未來3年內將其超過10%的收入投資於永續發展的措施及計畫。

KPMG全球主席兼執行長Bill Thomas指出，儘管疫情造成持續的不確定性，但CEO對於全球經濟強勁復甦越來越深具信心。這樣的信心使企業CEO抱持積極的成長心態。 雖然採用倚賴非本業的成長策略是當務之急，但全球CEO也在尋求倚賴本業成長的機會，同時持續評估未來的工作的模式，以確保其能吸引頂尖人才加入。

不過，KPMG安侯建業主席于紀隆則提到，在氣候變遷和疫情雙重危機下，全球經濟面臨空前挑戰，CEO也從重創中意識到企業轉型及風險管理的重要性，開始積極調整商業策略及正視永續行動的影響力。碉查顯示，有77%的CEO認為如果所有企業要實現淨零排放，必須仰賴政府的紓困振興方案，同時，有75%的全球CEO已將COP26聯合國氣候峰會視為把淨零排放納入氣候變遷議題的關鍵時刻。

在檢視未來3年的企業風險時，企業CEO指出了其認為風險最大的3個領域，包括供應鏈、網路安全、氣候變遷。56%的全球CEO表示，疫情期間其企業的供應鏈所承受的壓力越來越大。目前僅有21%的CEO表示他們計畫縮減或已減少其企業的實體辦公室，這是從2020年8月第一波疫情高峰期以來的巨大轉變，當時有69%的CEO表示他們計劃縮減實體辦公室。CEO專注於為員工提供更大的靈活度，其中51%的CEO考慮投資共享辦公空間。 此外，37%的CEO實施了混合工作模式，大多數員工每星期遠端工作2-3天。

同時，有75%的CEO認為，疫情的應對措施給公共財政帶來的壓力，增加了全球租稅體系多邊合作的急迫性。 與此同時，77%的高階管理者認為，目前提出的全球最低稅負制，對其企業組織的成長目標影響，令他們「高度關注」。與此同時，他們比疫情爆發前更加擔心監管及稅務風險

于紀隆則提醒，氣候變遷已成為全球重要課題，世界各國紛紛宣布2050淨零碳排目標，以應對愈加嚴峻的氣候考驗，台灣企業在國際供應鏈中扮演重要角色，更應審慎面對這場綠色競賽，進而在淨零碳導向供應鏈中佔據更穩健位置。


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