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前所未有的失敗！他做蒸麵包反變「爛泥」　慘況笑翻全場

▲日本有網友分享，他想做一個蒸麵包，沒想到遇到前所未有的失敗，慘況也讓網友笑翻。（示意圖／翻攝自Pixabay）
▲日本有網友分享，他想做一個蒸麵包，沒想到遇到前所未有的失敗，慘況也讓網友笑翻。（示意圖／翻攝自Pixabay）

編輯中心/綜合報導

2021-09-14 16:20:22

香氣四溢、口感多變的麵包是許多老饕的最愛，許多人也會在家自己動手烤麵包，但如果沒有烤箱，也可以嘗試蒸麵包，過程簡單又容易成功。不過，就有日本網友分享，他想做一個蒸麵包，結果卻是搞砸的失敗料理，慘況也意外引起網友熱議。

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根據日本媒體《grape》報導，日本一位網友「@ysm_flop」在《Twitter》表示，自己本來想做一個蒸麵包，卻遭遇到「前所未有」的失敗。從照片上可以看到，一坨咖啡色的物體，黏在保鮮盒上，感覺就像一攤爛泥一樣，若是不事先講，恐怕沒人知道那是蒸麵包。

▲原PO透露，他不太說話的家人看到失敗的蒸麵包，都忍不住笑了出來。（圖／翻攝自《@ysm_flop》Twitter）
▲原PO透露，他不太說話的家人看到失敗的蒸麵包，都忍不住笑了出來。（圖／翻攝自《@ysm_flop》Twitter）
原PO指出，就連他平常不太說話的家人，看到如此失敗的蒸麵包，都忍不住笑了出來，而他推測失敗的原因，或許是因為在最後貼上了保鮮膜的緣故，但還是無奈地說「看一看這前所未有的失敗蒸麵包」。

貼文曝光後，也吸引近12萬人按讚，紛紛留言笑說，「與其說是『蒸麵包』不如說是『蒸毛巾』」、「出現了沒預料到的惡魔」、「可以申請金氏世界紀錄『世界上最失敗的蒸麵包』」、「看起來像一攤爛泥」、「好像有這種陶瓷的藝術作品」、「蒸的料理很深奧啊」。（編輯：許智超）

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