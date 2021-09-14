屏東鹽埔共融遊戲場暨社福館開幕　親子玩翻天

全國首座融合於館室中的共融遊戲場位於屏東縣鹽埔區社福館，今（14）日舉行啟用儀式，縣府將舊鹽埔鄉老人文康活動中心的館室內外改造為全齡多功能生活空間，縣長潘孟安到場與阿公阿嬤及孩童們體驗設施，更童心大發與孩子們玩起盪鞦韆，潘孟安歡迎大小朋友一起到共融遊戲場來體驗遊具，盡情享受一整天親子同樂的快樂時光。
記者黃正忠／屏東報導
2021-09-14 17:04:20
「共融空間成為國際趨勢，在屏東，公園共融遊戲場正全速地推展！」潘孟安表示，鹽埔社福館整合長照社區照顧資源，一樓設有日間照顧中心及屏北社區照顧服務支援中心，二樓空間則有多功能教室、手作教室及韻律教室，提供社區、團體進行交流及專業課程，戶外遊戲場裡更有親子共玩的運動設備，適合爸媽帶小朋友一同來玩耍，增進親子互動，讓整座城市充滿孩子的歡笑聲。
潘孟安視察一樓的日照中心，看見爺爺、奶奶們們在許多精彩的節奏下，鼓棒敲擊所產生的陣陣鼓聲，令人振奮，長輩們更邀請潘孟安一同來體驗打鼓的樂趣，潘孟安大讚這群阿公阿嬤年紀雖然大，但敲起鼓來非常有模有樣，潘孟安也參與長輩們搓湯圓及削絲瓜的烹飪課程，阿公阿們都非常熱情歡迎潘孟安加入他們的課程。
最後潘孟安到室外共融遊戲場與孩童們一起遊戲，孩子們有的玩溜滑梯、有的坐上盪鞦韆，潘孟安也幫忙小朋友們盪，鞦韆越盪越高，孩子們玩得不亦樂乎，還有的孩子開著電動車在旁晃呀晃的，童心滿滿、超級可愛。