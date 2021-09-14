iPhone13將發表　研調機構估出貨8900萬支

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規格技術方面，TrendForce預估，新款iPhone Pro系列將推出1TB容量的選項；其餘包含處理器升級為A15，採用台積電5nm+製程。4款新機的顯示器（Panel）全數採用可撓性有機發光二極體（Flexible OLED）+ On-cell觸控技術的設計。
Pro系列螢幕更新率將升級至120Hz，並搭配低溫多晶氧化物（LTPO）省電技術；4款新機主鏡頭皆導入感測器位移技術（sensor shift），其中Pro系列的超廣角鏡頭除升級為6P外，也加入自動對焦（AF）功能；光學雷達（LiDAR）則與去年相同，只有Pro系列搭載。
有鑑於上一代iPhone 12 mini市場銷售表現不如預期，並且提前進入停產（EOL），TrendForce預估，新一代iPhone mini系列的占比也將落在10%內，未來將以其它3款為銷售重心。
TrendForce指出，由於全球仍籠罩在新冠疫情中，全球經濟以至於個人可支配所得皆受影響；疫情也導致零組件價格上揚，加上全球運費高漲，提高Apple此次定價的難度。
TrendForce預估，此次Apple仍有機會延續2020年的積極定價策略，以推升消費者購買意願，並透過手機的銷售帶動其服務營收增長，平衡獲利表現。