中國恆大集團爆財務危機 台灣金融業曝險部位約22億元
中國大陸房地產巨頭恆大集團爆財務危機，台灣金融業是否踩雷？金管會今（14）日指出，目前只有2家本國銀行對恒大集團有授信，整體金額在5億元以內，若再加計境內外基金持有恆大部位，台灣金融業總曝險部位約22.13億元。
記者顏真真/台北報導
2021-09-14 18:30:25
金管會銀行局副局長童政彰指出近年來本國銀行對中國大陸曝險數值已經趨緩，截至今（2021）年第2季，對中國大陸曝險總額度1.4兆元，占上年度決算後淨值比率約37.1%，整體風險若在法定限額100%以下，都在可控範圍內。此外，本國銀行平均資本適足率為14.98%，逾期放款比率為0.21%，備抵呆帳占逾期放款覆蓋率近6.5倍，國銀整體承受風險能力仍相當穩健。
至於對恆大集團的曝險部位，金管會統計有2家銀行對恆大有曝險，整體授信總額在5億元以內，銀行也依照規定資產分類，並提足備抵呆帳。在保險業和證券自營商部分，金管會說至今年7月底都沒有投資恆大集團股票或債券部位。
不過，在基金部分，證期局統計至今年7月底，共有44檔境內投信基金持有恆大集團發行的有價證券，曝險金額達12.62億元，占相關基金規模的0.64%，占全體國內投信基金規模的0.03%。
在境外基金方面，也有41檔境外基金持有恆大部位，國人投資曝險金額達4.51億元，占相關基金規模的0.39%，占境外基金國人持有總金額的0.01%，證期局副局長郭佳君表示，相關比重都相對不大。