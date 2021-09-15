影／迪士尼人物亂入得來速？爆笑點餐挑戰店員竟超配合
國外速食店得來速（Drive-through）文化普遍，只要待在車內就可以享受點餐、領餐等服務。YouTube頻道「The DoDo Men - 嘟嘟人」去年分享一則有趣的「得來速挑戰」影片，影片中他們與友人進行公路旅行，期間至不同的速食餐廳，嘗試做出不同、且幽默的「得來速挑戰」！
影像中心/綜合報導
2021-09-15 20:00:00
影片當中「The DoDo Men - 嘟嘟人」一行人，有化身成「迪士尼人物」點餐，或者是分享給店員一些諧音幽默的問題與句子，甚至突然高歌一曲看看店員會有什麼反應。
影片中可以發現，大部分店員多給予正面回應，稱讚他們很好笑、點子很棒，甚至一起加入這場好玩的挑戰，打趣回應「米奇，你的餐點總共多少錢」，一起高歌接力唱等。影片曝光後，網友也紛紛被「The DoDo Men - 嘟嘟人」的迪士尼配音笑慘：「Mickey學的超級像」、「迪士尼配音實在太強！這集真的個個是笑點」（影音編輯：謝美伶）
▶ 感謝授權：The DoDo Men - 嘟嘟人
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