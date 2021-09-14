益生菌養生，益生質也要夠！營養師指７大類食材都攝取得到。

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劉語潔營養師表示，人體腸道的菌群可分成益生菌群、中性菌群、有害菌群等，當中益生菌的好處之一，就是可以抑制壞菌在腸道產生。除此之外功能也相當多元，包括了負責將膳食纖維轉換成人體可利用的短鏈脂肪酸、協助製造維生素、調節免疫功能等。
益生菌的攝取，除了無糖優酪乳、無糖優格外，日常也可從乳酪、泡菜、味增、納豆等「發酵食物」中攝取，而平時工作繁忙、壓力大、飲食不均的外食族等族群，容易重複食用同樣的食物或吃下過多的加工食品，可透過保健品適量的補充。
益生質助養益生菌，常見７大類食物都吃得到
不過除了益生菌以外，也得補充益生質，透過益生菌和益生質的結合，更能有效增加腸道中益生菌的存活數量與時間。
劉語潔營養師解釋，益生質又稱益生源或益菌生，是益生菌的養分，有助益生菌繁衍。益生質可透過天然食物攝取，常見於不易被消化的膳食纖維食物，通常富含膳食纖維的食物都含有大量的益生質，包括水溶性膳食纖維及非水溶性膳食纖維。如全榖根莖類的糙米、燕麥、紫米、藜麥、薏仁、地瓜、小麥、玉米、芋頭、山藥、馬鈴薯等；豆類的黃豆、黑豆、紅豆、綠豆等；蔬菜類的蘆筍、花椰菜、紅蘿蔔、地瓜葉、高麗菜等；水果類如蘋果、木瓜、香蕉、珍珠芭樂、黃金奇異果、香吉士等；堅果類的杏仁、核桃、腰果、南瓜子等；海藻類的紫菜、海帶、海茸等；以及蕈菇類的木耳、香菇、金針菇等。這些食物都可以攝取得到益生質。
五穀雜糧類＋蔬果攝取，養好益生質更有助健康！
膳食纖維中的益生質含量相當可觀，劉語潔營養師表示，以常見的高麗菜等蔬菜來說，每100g平均就含1.4g的膳食纖維；香蕉等水果，每100g平均含2.5g的膳食纖維。建議民眾平時可多從五穀雜糧類中攝取，並且搭配5~7份的蔬菜及2~3份的水果，提升膳食纖維攝取量，如此不僅可得到膳食纖維的好處，更可攝取到益生質培養益生菌，有助養好腸道！
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