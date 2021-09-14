盧市長視察「快打站2.0」 明起為7萬長者施打AZ第二劑
台中市明起三天，為65歲以上長輩及55歲以上原住民接種AZ第二劑疫苗。市府將比照第一劑接種模式，安排長者們至全市45處「快打站2.0」及梨山衛生所接種。市長盧秀燕關心快打站準備情形，今日前往太平區崇正寶宮快打站視察，感謝地方團體齊心抗疫，提供安全舒適的環境讓長者安心接種，一起照顧長輩健康。
記者金武鳯/台中報導
2021-09-14 19:07:44
盧市長表示，由於9月份各級學校陸續開學，快打站1.0全面撤離校園，市府重新規劃於公務機關、活動中心及宮廟等45處適宜處所設置快打站2.0，提供大空間、動線好、有空調的地方為民眾施打，可舒緩民眾緊張情緒。明日起三天將為台中約7萬名長輩施打AZ第二劑疫苗，針對施打其它疫苗種類的民眾，市府也會持續向中央爭取，全力以赴照顧長輩健康。
崇正寶宮樞紐翁嵩慶指出，疫情期間，崇正寶宮很希望為社會盡一份心力，因此主動出借場所做為快打站使用，感謝市府讓崇正寶宮有機會為市民服務。
民政局長吳世瑋表示，自6月中旬以來，市府配合中央流行疫情指揮中心，逐步為符合公費疫苗施打對象施打疫苗，全力提升疫苗覆蓋率，截至目前，全市接種第一劑新冠肺炎疫苗人數已逾135萬人。台中市快打站2.0未來配合醫療院所施打量能提升，將滾動調整服務模式及站點，全力提升快打站服務品質，也請民眾多給現場工作人員鼓勵，市府團隊繼續努力防疫、絕不掉以輕心，持續守護市民生命財產安全。