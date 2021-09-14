看好台中購物節商機 跨企業整合搶錢拼經濟

搶攻10月發放5倍券商機，及迎接台中市最大型購物盛會「台中購物節」，社團法人中華職訓教育創新發展學會、與財團法人商業發展研究院14日在台中舉辦「振興大台中、市民健康動起來」交流座談會，宣布串聯異業結盟，攜手搶錢拚經濟，放大5倍券效益。





我是廣告 請繼續往下閱讀

社團法人中華職訓教育創新發展學會理事長薛煒立表示，疫情持續嚴峻狀況下，企業也比以往更加重視員工健康，商研院與大綜電腦、在一起管顧科技打造新型態雲端智慧觀光產業整合平台，進行觀光、住宿、餐飲、服務、零售5大產業跨業整合，合力拼經濟。





財團法人商業發展研究院許添財指出，中央發行5倍券振興經濟，遍及各行各業，從美食或農特產品、運動健康等都受惠，「政府以5倍券發錢，民眾大家來用錢！」對民眾與商家都有幫助，各行各業都在研議配套優惠，要以放大五倍券效益，刺激消費，分食商機。





許添財說，疫情阻斷人流，造成經濟上衝擊，大家期待振興經濟的5倍券，不只美食、健康還有文化體驗等，希望在後疫情時代趕快恢復正軌。





▲財團法人商業發展研究院許添財（中）指出，後疫時代各行各業都要拼經濟，讓生活恢復正常。（圖／記者金武鳳攝，２０２１．９．１４）

「振興大台中、市民健康動起來」舉行兩場論壇，第1場以「打造產業生態系共同創造商機」為主，在第2場論壇主題「建構健康職場提升員工福利」，針對台灣企業如何針對員工身心靈的需求打造健康職場跟如何善用異業整合創造員工福利來做分享討論。





台中市府經發局副局長李逸安指出，受到疫情的影響，許多民眾及店家的消費模式有所轉變，以今年的「台中購物節」為例，除擴大邀請傳統市場、夜市、商圈、餐飲、美容美髮、觀光休閒、交通運輸、各地方產業館等加入，更融合實體店家與線上、電視購物平台及行動支付平台，讓全民以消費購物拚經濟。





薛煒立指出，陸續有許多企業與平台合作，

餐飲、飯店住宿、美體美容、健康運動場館等一起來。凡買鞋

5倍券幾乎放大5倍消費效益。後疫時代，產業跨業整合把餅做大，期待搶錢振興經濟。