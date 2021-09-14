台灣「農村美酒」新闢市場 農糧署今啟動上架通路

台灣美酒艷驚國際，為了讓國人品嘗農村美酒的芬芳香醇，由農委會農糧署輔導開發新通路，上架POYA寶雅。今天農糧署署長胡忠一與推廣大使楊千霈啟動通路上架儀式，介紹精選15支在地農村美酒，分享如何運用水果、蜂蜜、飲料等居家食材，製作專屬特調。台灣農村酒品開發新市場，期盼翻轉農村經濟！





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通路上架啟動儀式為呈現美酒佳餚意象，特別選在台中國家歌劇院餐廳舉辦，由知名主持人楊千霈擔任推廣大使。胡忠一表示，農糧署與POYA寶雅共同精選出15支農村美酒，分別為南投縣信義鄉農會酒莊的「長老說話」、「梅花醉」、「柔水」、「馬拉桑烏梅酒」、「忘記回家」；南投縣埔里鎮農會酒莊的「真情玫瑰」及「百里飄香」。





▲台灣「農村美酒」新闢市場，今後在寶雅就能買到在地台灣味的酒品。（圖／記者金武鳳攝，２０２１．９．１４）

還有苗栗縣大湖地區農會農村休閒酒莊的「草莓淡酒」及「典藏情莓」；苗栗縣公館鄉農會酒莊「好佳釀紫桑戀」及「梅酒」；霧峰農會酒莊的「初霧燒酎」及「初霧純米吟釀」；藏酒酒莊的「龜山朝日金棗酒」及「藏酒金棗酒 」。





胡忠一說，台灣農業朝向精緻農業轉型，不只種出美味蔬果，農村旅遊也帶動人潮，以農產品等製作的酒類，代表正港、在地的農村美酒，有濃濃的台灣味。「台灣的酒好喝，揚名海外！」楊千霈表示，她表哥長住法國經營餐飲，每年回到台灣探親，總在尋找台灣在地好酒，足見台灣美酒已在國際上打出好口碑。





農村酒莊評鑑獲獎酒品，將於POYA寶雅全台銷售業績最好的30間門市設置農村美酒專區，讓國人可以就近購買到驚艷國際的台灣優質美酒，一同感受在地農村美酒的好滋味。



