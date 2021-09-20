中秋節送禮最討厭收到啥？過來人狂喊「它」：我直接崩潰
一年一度的中秋節將至，但今（2021）年受到疫情影響，許多親戚好友無法相約烤肉聚會，僅分送中秋禮盒祝賀，而民眾每年中秋節期間，都會收到許多月餅、小點或餅乾禮盒；先前就有網友在PTT八卦板提到「中秋節最討厭收到什麼東西？」貼文立刻引發熱烈討論。
編輯中心/綜合報導
2021-09-20 07:00:00
原PO表示，說到中秋禮盒，他最討厭收到柚子，「尤其是收到一整箱的柚子，不僅不好切，也不好掰開，籽又多，還會苦苦的」，收到柚子其實會讓他相當困擾，不禁好奇詢問廣大鄉民「有沒有中秋節最討厭收到什麼東西的八卦？」
貼文一出，隨即引發網友熱烈討論，紛紛回應「月餅，大餅型那種，我家已經收到四五片了」、「小塊的包裝＋蛋黃酥那種，還有大概20粒，太多好油」、「倒很喜歡吃蛋黃酥尤其棗泥」、「怎麼不改送肉乾、烤肉用品」、「蛋黃酥整盒吃到哭」、「廣式的，超甜」、「廣式太甜＋1，上次還有人問說台北人是不是愛廣式，根本平行宇宙」、「柚子甜的ok」。
對此，一票過來人一致認同最不喜歡收到柚子，「柚子＋1」、「吃柚子麻煩＋1」、「柚子，尤其一次來一整箱真的吃不完，我直接崩潰」、「柚子月餅都討厭」、「柚子、月餅，如果改送肉我會超開心」。（編輯：賴詠璿）
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