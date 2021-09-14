Delta病毒「幼童化」 這症狀特別明顯 醫曝兩關鍵族群要當心
Delta來勢洶洶，不但改變Covid-19很多特徵，感染族群更有「幼童化的趨勢」。《明欣醫聊室》主持人陳欣湄指出，雖然孩童感染機率高，但發生重症機率低於成人，反倒是孩童家中年長者、患有慢性疾病的成人須更加注意。另一名主持人宋明樺表示，想要提高免疫力，除了補充維生素、維持腸道健康，安全情況下自己也會帶小孩外出曬曬太陽，促進維生素D合成。但她也提醒，補充維生素需適量，「補過頭反而可能有中毒風險！」
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2021-09-14 23:30:43
本身是家醫科醫師的陳欣湄觀察這一波Delta傳染，她說數據顯示5歲到12歲的孩童感染Delta的機率多了三倍，但目前又尚無疫苗可打，讓許多家長憂心忡忡。「孩童感染Delta成為重症的比例沒有上升」，陳欣湄表示，「反而是沒有施打疫苗的成年人，或罹患慢性疾病的人，感染後引發重症的比例比較高」。因此她提醒，假設家中有幼童就學，當「校園裡有高風險群的家長」、「家中有慢性疾病或免疫力差的成員」兩種情況，需特別注意「撤退」的可能性，避免孩童把高傳染性的病毒，傳播給有慢性疾病或免疫力差的人。
不同於傳統COVID-19有嗅覺喪失、新冠舌等症狀，Delta病毒株則有所謂的「二痛一水」：頭痛、喉嚨痛、流鼻水等症狀。面對即將到來的秋冬季節，更是病毒最喜歡複製的時間點，加上溫差大容易感冒， Delta病毒感染又與感冒症狀雷同，恐怕是防疫的另一大挑戰。陳欣湄分享，雖然感染Delta病毒與感冒的症狀難區別，但新冠病毒會攻擊黏膜組織，一些耳鼻喉科的醫生觀察發現，「Delta病毒喉嚨痛會特別明顯」。陳欣湄因此提醒，假如孩子有吃不下、胃口下降、容易疲累、沒有活力等幼童可能生病的表徵，父母親就要提高警覺。
疫情期間該如何維持良好免疫力也是一大課題。除了營養素補充，人體有70%的免疫力在腸道，身為營養師的宋明樺表示，平時就會讓小孩飲用優酪乳，因為「腸道功能好，免疫力也會跟著提升」。疫情居家時間長，做好安全措施的情況下，她也會帶小孩到戶外曬太陽，促進維生素D合成。宋明樺提醒，維生素D因為調節免疫功能近來十分火紅，但要當心「補過頭會有中毒的風險」！她曾遇過一個案，自認太少出門維生素D缺乏，疫情下越發焦慮就瘋狂網購維生素D。宋明樺說：「她光是高劑量的維生素D就買了兩種，還買了鈣加D、綜合維他命等。」原以為該個案是輪流吃，「沒想到她是每種每天吃一顆！」宋明樺估算該個案一天攝取的維生素D已經快一萬IU，大大超過每日正常攝取量八百IU。由於維生素D是脂溶性，不易排出體外，代謝較為困難，「再這樣吃下去，很可能讓肝功能受到影響」。