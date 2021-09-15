抬2kg蛋白粉回家！女兒開箱「嗨玩堆沙」 爸事後1句超暖
近年來健身風氣盛行，許多人除了開始上健身房雕塑身材，也會提升肌肉量，因此「高蛋白粉」就成為健身愛好者的日常飲品。近日，日本就有爸爸分享，他買了2公斤的高蛋白粉回家，沒想到女兒誤以為是沙子，竟倒在家裡狂玩，但他知道後沒有生氣，反而說了一句，讓人感到十分暖心。
編輯中心/綜合報導
2021-09-15 00:18:10
日本一位愛健身的網友「おかだ」在《Twitter》表示，他日前買了2公斤高蛋白粉回家，結果女兒誤以為是沙子，竟倒在家裡玩堆沙遊戲。只見照片中的高蛋白粉，真的很像是沙子，給人的感覺，彷彿是來到沙灘一般。
原PO為了避免長蟲，先用吸塵機吸走高蛋白粉，接著用蒸氣機清潔地板，最後再用抹布擦乾，前前後後花了很多時間去清理。面對女兒的無知，他只感到無奈又有趣，也忍不住說「家裡都散發出甜甜的香氣」。
貼文曝光後，也吸引11萬名網友按讚，紛紛留言回應，「如果你不說，真的很像在家裡玩沙」、「這狀況還真慘呢」、「我家孩子也做過類似的事，真的會很生氣」。對此，原PO不但沒生氣，還開始檢討自己，「幸好女兒是拿高蛋白粉玩，萬一是健身藥物就很危險，下次會檢查自己存放健身用品位置是否安全，以免讓女兒取到」。（編輯：許智超）