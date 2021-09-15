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【試駕】Kia Ceed Sportswagon各方面表現都到位，就是…..你想得和我一樣嗎？

▲ （圖／Carture 車勢文化）
▲ （圖／Carture 車勢文化）

Carture 車勢文化

2021-09-15 00:25:20

休旅車雖然熱賣，但仍有不少支持者獨愛旅行車，除了之前3系列Touring外，這段期間也有Golf Variant、Octavia Combi推出新作，韓系Kia方面也試著加入戰局，導入100輛Ceed Sportswagon試水溫，不過卻是小改前車型，看來要想突圍只能更進一步往裡看。

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這年頭消費者對於空間可說相當貪婪，最好任何車種都有出色的空間，因此除休旅車外也衍生出小休旅，但對注重操控本質的人來說，根本不會瞧休旅車一眼，好在還是有品牌推出旅行車。而近期除Golf Variant外，同集團的Skoda也推出新世代Octavia Combi，而年底前Levorg也會登場，旅行車市場可說相當熱鬧。Kia也在7月時終於導入許多支持者期待的Ceed車型，且車型還是近期熱鬧的Ceed Sportswagon旅行車，但該批只有限量100輛來測試市場水溫，只不過既然要試水溫，卻不是引進國外稍早推出的小改車型，這點就讓人有點摸不著頭緒。

台灣森那美引進100輛Ceed Sportswagon試水溫。
台灣森那美引進100輛Ceed Sportswagon試水溫。
引進的Ceed Sportswagon為小改前車型，但此設計於當時可是有得過紅點與IF設計獎。
引進的Ceed Sportswagon為小改前車型，但此設計於當時可是有得過紅點與IF設計獎。
但這點似乎不構成問題，外型這東西本就青菜蘿蔔各有喜好，不是小改就一定會更好看的，反觀真正要能吸引消費者上門的還是內在配備和實際體驗。於這部分Ceed Sportswagon還頗具水準，雖座艙非現今流行的簡約風格，但整體格局還算清爽不繁雜，實體空調按鍵方便不愛數位科技的人操作調整，8吋中控雖沒有碩大的螢幕，但Apple Carplay與Android Auto連接也沒有缺少。另外此次的100台Ceed Sportswagon還免費升級12.3吋數位儀表。

而現今消費者很注重已成不可或缺的智慧駕駛輔助系統，Ceed Sportswagon也有配備SCC智慧巡航控制與LFA進階型車道維持構成Level 2半自動駕駛，同時還有FCA前方主動煞車輔助（含行人、騎士、車輛偵測）、LVDA前車駛離提醒、BCW盲區偵測警示、RCCW後方交通防撞警示等系統。

Ceed Sportswagon座艙並沒有太多繁雜設計。
Ceed Sportswagon座艙並沒有太多繁雜設計。
8吋觸控螢幕在現今不算大，但還是有提供Apple Carplay與Android Auto連接功能。
8吋觸控螢幕在現今不算大，但還是有提供Apple Carplay與Android Auto連接功能。
還是有不少人喜歡傳統空調按鍵。
還是有不少人喜歡傳統空調按鍵。
此次100台免費升級12.3吋數位儀表，在Sport模式下會有另一種介面。
此次100台免費升級12.3吋數位儀表，在Sport模式下會有另一種介面。
智慧巡航控制與進階型車道維持提供Level 2半自動駕駛。
智慧巡航控制與進階型車道維持提供Level 2半自動駕駛。
前方主動煞車輔助、前車駛離提醒、盲區偵測警示等系統一應俱全。
前方主動煞車輔助、前車駛離提醒、盲區偵測警示等系統一應俱全。
在配備表現具有一定水準的Ceed Sportswagon，空間部分也有符合對旅行車的想像，2,650mm軸距設定並不算突出，在前座172cm駕駛坐姿調整下，後座172cm乘員膝部尚有約9cm餘裕空間。行李廂載後座未倒有625公升，倒放後可擴增至1,694公升，而行李廂底板下也有規劃收納空間。

座椅採皮質與織布混搭，除有不錯止滑效果，包覆支撐性也相當出色。
座椅採皮質與織布混搭，除有不錯止滑效果，包覆支撐性也相當出色。
2,650mm軸距在172cm成人坐進後膝部尚有約9cm空間。
2,650mm軸距在172cm成人坐進後膝部尚有約9cm空間。
行李廂置物容積為652～1,694公升。
行李廂置物容積為652～1,694公升。
底板下方有規劃收納空間。
底板下方有規劃收納空間。
不少消費者鍾愛歐系車，摒除品牌因素主要是整體回饋與紮實度，而Kia在歐洲設計師帶領下，旗下車型設定早有著與歐系車相同的感受，每行經任何不平路面，即能感受到紮實穩定且明確的回饋，而此特性即便非運動化取向，在彎路仍能讓車輛擁有安穩的動態表現，甚至適時加快速度駕駛安心感也不會隨之消散。不過場景若在一般道路，非運動取向的Ceed Sportswagon乘坐舒適度方面則還有進步空間。

Ceed Sportswagon擁有沉穩安定的控控表現。
Ceed Sportswagon擁有沉穩安定的控控表現。
配備17吋輪圈，規格若能大一吋會更好。
配備17吋輪圈，規格若能大一吋會更好。
既然是舒適家庭用車，動力規格當然也不會有亮眼數據，1.5升渦輪引擎、160hp最大馬力與25.8kgm扭力峰值則給予平順輕快的反應，過程中完全不用擔心氣力不足，或是多踩油門會有能量突然爆發，當然Kia也替Ceed Sportswagon準備Sport模式讓你感受到些許性能衝勁。

1.5升渦輪引擎提供160hp/25.8kgm輸出。
1.5升渦輪引擎提供160hp/25.8kgm輸出。
以Ceed Sportswagon定位來看，乘坐舒適表現可以再舒服點。
以Ceed Sportswagon定位來看，乘坐舒適表現可以再舒服點。
Ceed Sportswagon擁有不輸其它新世代車型的配備，加上寬敞的空間機能表現，1.5升渦輪也提供實用的動力輸出，動態操控與乘坐質感也有歐系紮實細膩度，種種特性說實在沒理由不給Ceed Sportswagon機會，除非你真的很在意它不是小改的樣貌。

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