▲ 起價殺入百萬內！Škoda 全新世代 Octavia 斜背/旅行車同登場

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長達 4689mm 的車身長度，讓第四代 Octavia 比上一代增加了 19mm（Hatchback 斜背車型)） 22mm（Combi 車型）；寬度增加 15mm；尤其後座膝部空間達到 23 公分。
Octavia 行李廂置物空間部分更比上一代分別提升了 10 公升（斜背車型）及 30 公升（Combi 車型），來到 600 公升（斜背車型）以及 640 公升（旅行車型）的極佳表現，尤其是旅行車型部分，尚可透過螢幕設定，在開啟尾門時讓行李廂蓋板自動後收一段，更方便放置物品；雙層地板在收納貴重物品時更具隱密性。
Matrix LED 智慧複眼頭燈
以雙門跑車設計理念打造的 Octavia 承襲之前的雙燈組造型但改以 LED 頭燈組以燈條方式營造出雙燈區，並搭載 Matrix LED 智慧複眼頭燈科技，搭配更為低斜前伸的車頭，配上寬開口的水箱罩、跑車腰線，打造出風阻係數 cd 值 0.24（五門斜背）與 0.26（五門 Combi）。配合新車頭造型，前保桿化身為 X 型，將水箱罩、氣壩、LED 頭燈以及前霧燈恰好各據一方。車尾部分，採用家族最新的英文字母取代之前的 Logo 識別，貼合在行李廂開口的 LED 尾燈組則修改得較為狹長。
Matrix LED 智慧複眼頭燈採取上下各 12 顆 LED 燈配置，兩側加起來共 48 顆，並改設置在內側位置。在「遠光燈」模式時其可有效遮蔽對方來車、前方車尾、路旁反光交通號誌，友善對待其他用路人；在「近光燈」模式時，車輛會在轉向前依據轉向幅度複製彎道幅度改變燈型，提供駕駛最佳照明。
更人性化的科技介面
第四代 Octavia 內裝同樣擁有全新格局，名為 Info Sense 智慧直覺數位化座艙的車廂內擁有許多首次搭載的高科技配備：10.25 吋數位儀表、10 吋 CNS3.5 多媒體聲控主機以及 HUD 投影式平視顯示器。
有如大型平板的多媒體聲控主機，除了手勢翻面以及觸控之外，此次又增添聲控功能：只要喊出「你好 Škoda」就可以開始指揮它調整車內溫度、導航、開音樂等多項功能讓車主慢慢體驗樂趣。透過螢幕系統還可以設定車內多項配備；如開啟調整多達 10 色並內含5種情境設定的車內氛圍燈；KESSY 免鑰匙遙控的車門開啟設定（可四門同時、單側前後車門或是僅單一車門）；HUD 投影式平視顯示器投射在前擋風玻璃上的角度及大小；螢幕上亦可設定我的最愛首頁，將常用功能一次彙整，最多可加到四個頁面。車主可如同使用現在的智慧型手機一樣用直覺式操控此系統，而且全部是中文介面。
超乎想像的動力水準
在動力部分，全新 Octavia 共配置兩具搭載 48V e-TEC 輕油電的 1.0 TSI、1.5 TSI 以及 2.0 TSI 共三種汽油引擎。入門的 1.0 TSI 擁有 110hp、20.4kgm 最大動力輸出；1.5 TSI 則是擁有 ACT 汽缸歇止裝置，具備 150hp、25.5kgm 最大動力輸出；至於頂規的 2.0 TSI 則可發揮出 190hp、32.7kgm 的性能表現。Škoda 首次採用 48V 輕油電科技，其好處是讓48V電力輔助燃油引擎，在起步加速時更為平順省油，也讓 Octavia 1.0TSI 締造出 20.4km/L 的油耗表現。而搭配DSG七速雙離合器變速箱，這三顆動力心臟的加速表現都非常優異：1.0 TSI e-TEC 的 0~100km/h 加速所需時間為 10.5 秒 （五門斜背）/ 10.6 秒（五門Combi）; 1.5 TSI e-TEC 為 8.5 秒（五門斜背）/ 8.6 秒（五門Combi）; 至於 2.0 TSI 則是 7.4 秒（五門 Combi）。
除了新一代輕油電動力引擎之外，還有智慧方向盤。搭配 10.25 吋彩色數位儀表板，可以選擇四種畫面模式：基本、傳統、導航以及道路虛擬實境顯示；除此之外，還有聲控按鍵、整合 ADAS 多項功能的「Travel assist 智慧車陣輔助系統」按鍵，尤其是後者，涵蓋目前最完善的全速域 ACC（0~210km/h 具備 stop and go 功能）、active lane assist 主動式修正車道偏移及警示系統、塞車輔助、HUD 投影式平視顯示器、Front assist、Exit Warning 開門警示輔助系統、Side assist等，只要一個按鍵就可以叫出所有功能。而新一代的Side assist後方來車警示系統還新增Exit warning開門警示輔助，即便是車輛熄火只要在3分鐘內都可以偵測車後35公尺的接近物體（如腳踏車、跑步行人），並對想打開車門的車內乘員以燈光與聲音示警，以免造成誤傷。
Škoda 為第四代 Octavia 搭配最新的電子線傳排檔桿，輕巧靈活不佔空間，採用前後推移方式切換檔位，搭配 EPB 電子手剎車以及 Auto Hold 輔助，行車更安全。在車體結構部分，Octavia 擁有 24.7% 熱成型鋼材，大幅超越同級競爭對手，完善的主被動安全讓這款車再次拿到 Euro NCAP 歐洲撞擊測試五顆星。
Simply Clever 多項貼心巧思
全新 Octavia 前 3 後 2 的 Type C 充電座滿足現代人 3C 產品不離身的需求，尤其是設計在後照鏡底座的充電座，讓行車紀錄器安裝不必再額外拉線，設計於中控台的無線充電板搭配無線連接 Apple Car play 以及 Android Auto，資訊同步一次滿足。
媲美豪華品牌的車內雨傘以及車門開啟照地燈是同級車中 Škoda 專屬的另類貼心小配備；駕駛座車門內側的電動尾門啟閉開關，easy open 可單手開啟的中控台置杯架，貼近時自動感應啟閉的室內閱讀燈、後座乘員專屬的手機置物袋、先前提到的在尾門開啟時可設定自動內縮一段的行李箱蓋板（五門 Combi 車型）、前擋風玻璃內側的票夾等，都是 Škoda 特地為車主打造的貼心設計。
全新第四代 Octavia 車系建議售價（新台幣）
|動力
|五門斜背
|五門 Combi
|1.0 TSI 48V
|99.9
|109.9
|1.5 TSI 48V
|111.9
|121.9
|2.0 TSI 4X4
|NA
|132.9