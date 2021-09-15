煮飯前超餓煮完卻沒胃口？網曝「背後原因」：要休息一下

防疫期間，大家待在家的時間變多了，不少人也會減少外出，自己動手炒菜、煮飯。不過，近日卻有一名女網友透露，她每次煮飯前肚子都超餓，但煮完後又瞬間吃不下，對此，許多網友全都有同感，紛紛點出「背後原因」。

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原PO在PTT女孩板「

煮完飯不想吃

」為題發文，她表示，每次自己很餓心血來潮想煮豐盛的，結果光煮的過程就聞味道聞到飽，煮完後洗完刀子、砧板、鍋子，就有點沒胃口，反而放到很晚才慢慢吃掉。她也提到，每次煮給男友一整桌的菜跟湯，煮之前也是飢腸轆轆，煮完直接跟男友說「不餓你先吃」，她並好奇想問大家「真的都會這樣嗎？突然想到有一次我媽煮完都說煮就飽了XD」。

▲一名女網友在PTT表示，自己常常煮完飯卻吃不下，掀起共鳴。（圖／翻攝自PTT）

貼文一出，立刻掀起廣大網友共鳴，紛紛留言「會啊！煮飯完都累到不想吃，得休息一下」、「會呀，備料很煩一直站著又腰痠背痛，煮的時候超熱，常常煮完食慾全失只想休息」、「廚師日常，同感」、「夏天煮飯很容易這樣，就算開冷氣吹也一樣，所以才買一些廚房家電，東西處理一下丟進去就能燉煮或烤好的，只需要炒一 兩樣青菜就能開飯，這樣才吃得下去」、「天氣熱煮完就沒胃口了」、「+1，尤其是夏天，煮完都滿身汗沒食慾了」、「夏天日常，所以買了一組保鮮盒做涼拌」、「餓太久會不餓」。

不過，也有鄉民直說「不會耶！煮完就超想吃」、「不會，但煮完滿身油煙味會讓我想先洗澡再說」、「因為你煮的太花精力了，簡單煮一煮就好，一起吃飯才是重點吧，不然乾脆買外食」、「是不是煮的不好吃，我除非煮失敗，不然自己煮的一定吃完。」（編輯：許苡晴）