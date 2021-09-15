傳習近平無視拜登會面要求　白宮否認

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金融時報（Financial Times）稍早報導，根據多名簡報9日拜習通話內容的人士說法，習近平沒有接受拜登的提議，而是堅持華府軟化對北京的立場。
其中一名做簡要匯報的消息人士證實報導內容無誤。
這名消息人士告訴路透社說：「習近平看似是暗示說，中美之間的措辭和氛圍必須先有所改善。」
中國駐美大使館尚未立即回覆置評請求。
金融時報引述其中一名消息人士說法報導，拜登當時提議把舉行峰會作為繼續與習近平接觸的可能性之一，且拜登並不預期習近平馬上做出答覆。
金融時報引述美國官員說法報導，雖然習近平沒有接受召開峰會的構想，白宮認為部分原因是考量到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情。
外界認為，10月在義大利舉行的20國集團（G20）峰會可能會是拜登與習近平面對面會晤的地點，但自去年初爆發疫情以來，習近平從未離開中國。
白宮國安顧問蘇利文在聲明中補充說，「一如我們先前所說，兩位領袖談及兩人之間可以私下進行討論的重要性，而我們將予以尊重。」
拜登與習近平本月9日有了7個月來的首場通話，兩人討論到必須確保美中這世界兩大經濟體間的競爭不至於演變為衝突。（譯者：張曉雯/核稿：蔡佳敏）1100915