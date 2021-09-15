川普險引爆美中開戰　華郵記者：美軍官2度致電安撫中方

美國《華盛頓郵報》2名記者共同撰寫新書爆出猛料，揭秘美國軍方高級官員，擔心美國前總統川普在執政末期突然失去理智，引爆美國與中國的軍事衝突，曾經兩度致電中國解放軍參謀總長李作成，化解劍拔弩張的緊張情勢。





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《華盛頓郵報》報導，由《華盛頓郵報》副總編輯伍華德（Bob Woodward）與政治記者柯斯塔（Robert Costa）共同撰寫的新書《危險》（Peril，暫譯），描述川普在最後執政的幾週，美軍參謀首長聯席會議主席密利（Mark Milley）擔心川普失去理智，在兩次秘密電話中，向李作成保證「美國不會像你們開戰」。





書中指出，密利當時根據情報研判，中國認為美國正準備發動攻擊，當時美中兩軍各自在南海進行演習，再加上川普頻頻對北京叫囂，導致美中情勢劍拔弩張。





▲川普執政末期，因美軍正在南海演習，加上川普頻頻對北京叫囂，美中關係異常緊繃。資料照。（圖／美聯社／達志影像）

因此密利主動出擊，第一通電話發生在2020年10月30日、美國大選前4天，致電給解放軍同階級的李作成，除了保證美國無意動武，還保證美軍若真的開戰，一定會事先通告，「李將軍，你我認識至今5年了。如果我們要發動攻擊，我會事先通知你，不會是奇襲。」





2021年1月6日，美國國會發生暴動，川普支持者闖入國會大廈，也引發李作成擔憂。密利在2天之後打了第二通電話給李作成，試圖安撫並向李作成再三承諾「我們 100% 穩定，一切安好，但民主有時也很混亂。」但是李作成仍不放下心。





書中指出，在國會暴動之後，美國眾院議長裴洛西（Nancy Pelosi）曾與密利通話，裴洛西認為川普敗選後「精神受到極大影響」，密利也同意裴洛西的看法。





密利還在同一天聯繫美軍印太司令部（U.S. Indo-Pacific Command）司令、海軍四星上將戴維森（Philip S. Davidson），建議延後軍演。密利還召集高級官員審查發射核武器的程序，表示雖然「只有總統才能下達命令」，但最重要的是「密利也必須親自在場」，密利當時看著每個人的眼睛，要求眾人確認他們已經理解。作者在書中寫道「密利認為這是誓言」。





書中提到，雖然密利在避免國安危機方面做得有些過頭，但他的警覺在政府高層中獲得認同。書中指出，前美國中情局局長哈斯佩爾（Gina Haspel）也認同密利的做法。





《危險》一書中還提及川普對於選舉舞弊、拒絕移交政權給拜登等事項，由水門案名記者伍華德與柯斯塔聯手，訪談約200個消息來源後出書，預計下周出版。



