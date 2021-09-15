蘋果發表iPhone 13　概念股早盤股價漲跌互見

中央社記者鍾榮峰台北15日電）蘋果（Apple）發表4款iPhone 13新品，強調A15晶片和多相機鏡頭效能，均支援5G和Wi-Fi 6技術，概念股台積電、大立光、玉晶光、鴻海、和碩、日月光投控等漲跌互見。





我是廣告 請繼續往下閱讀

蘋果今天凌晨發表iPhone 13及13 Pro系列新手機，共有4款機型，包括5.4吋iPhone 13 mini、6.1吋iPhone 13、6.1吋iPhone 13 Pro、6.7吋iPhone 13 Pro Max。





iPhone 13系列均採用有機發光二極體（OLED）螢幕，搭載A15仿生晶片，採用6核心處理器配備2個效能核心與4個節能核心、以及多核心繪圖處理器設計和16核心神經網路引擎。





蘋果指出處理效能表現比其他智慧型手機快50%，神經網路引擎每秒可執行最多可達15.8兆次運算，支援電影級模式、杜比視界高動態範圍成像HDR 4等功能。





市場一般預期iPhone 13內建的A15處理器由晶圓代工龍頭台積電5奈米先進製程獨家代工，台積電今天早盤股價持穩，力守平盤613元。





iPhone 13 mini和13相機採用1200萬像素雙相機系統的廣角與超廣角相機，廣角有7枚鏡片組、超廣角有5枚鏡片組；iPhone 13 Pro和Pro Max搭配1200萬像素相機系統的望遠、廣角與超廣角相機，廣角有7枚鏡片組、望遠和超廣角有6枚鏡片組。





法人預期iPhone 13後鏡頭鏡片由大立光和玉晶光提供，大立光早盤上漲，最高來到2590元，漲2.37%；玉晶光早盤股價震盪，最低來到474元，下跌逾3%。





iPhone 13系列均支援5G sub-6 GHz頻段和Wi-Fi 6等行動網路和無線技術，也支援無線充電功能。





市場評估封測大廠日月光投控旗下環旭電子持續切入iPhone 13無線通訊模組封裝，投控早盤股價小漲，最高來到125.5元，小漲0.8%。





從代工組裝供應商來看，法人預期鴻海仍是蘋果iPhone 13系列最大合作夥伴，整體供貨比重約65%至70%，和碩是iPhone 13 mini和iPhone 13主要代工夥伴，在整體iPhone 13系列組裝比重約25%。





鴻海今天早盤股價走堅，最高來到110.5元，漲2.79%，和碩小漲0.77%最高來到65元。





法人也預期被動元件大廠國巨和石英元件大廠晶技持續切入iPhone 13供應鏈，不過國巨早盤在平盤下整理，最低來到172.5元；晶技最低來到106元。（編輯：楊蘭軒）1100915



