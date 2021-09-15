威士忌之王是誰？獲網友高評價NO.1品牌揭曉

台灣是全球銷售威士忌酒類的主要國家，一年大約有230萬箱威士忌從世界各地進口到台灣，近幾年來，威士忌從單純炒熱氣氛的酒精飲品，搖身一變「享受頂級品味」生活的象徵，甚至有不少人購入收藏，其威士忌本體以穀物與麥芽交織而成的香氣、純粹的色澤、醇厚飽滿的口感，讓每個感官都得到最頂級的享受，這也是近幾年威士忌聲量一直高居不下的主因。





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但愛喝威士忌的你，知道威士忌之王是誰嗎？根據《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎調查，網友們熱烈討論21年以上高年份威士忌品牌當中，排出最夯的前十名。





《網路溫度計》調查從國內數萬個網路平台綜合分析，在頂級威士忌品牌中，結合網友討論度以及好評程度綜合給分，第一名由「皇家禮炮」奪下；第二則是由麥卡倫拿下；第三名則為百富，而其後四到十名依序為格蘭菲迪、大摩、格蘭利威、格蘭傑、蘇格登、約翰走路、百齡罈。





此調查是透過觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等進行分析，由數據反映同時具網路關鍵字聲量及好感度的頂級威士忌品牌，藉此可反映出哪一家的威士忌是同時兼具高人氣以及魅力的最佳品牌。





▲「皇家禮炮」在國際早有「威士忌之王」的美名，是目前擁有最頂級以及最齊全的高年份威士忌品牌。（圖／資料照片）

事實上，第一名的「皇家禮炮」在國際早有「威士忌之王」的美名，是目前擁有最頂級以及最齊全的高年份威士忌品牌，近幾年來，不斷的開拓新市場，旗下產品包括「21年調和威士忌」、「21年調和麥芽威士忌」、以台灣風味為基底結合東西方的「23年調合蘇格蘭威士忌」，也因此深吸酒客的好奇心，在網路上引起不少迴響。





而為何台灣人對於皇家禮炮有高度共鳴及好評？在2018年，皇家禮炮提取台灣獨特的風味元素，打造具100%台灣DNA的皇家禮炮23年威士忌，將台灣的龍眼乾、金煌芒果特色產物，加入東方美人茶香，完全創造出專屬「台灣風味」的一款威士忌，在當時可是掀起一股炫風，不少網友紛紛朝聖。





另外在今年，皇家禮炮也推出全球少見的高年份21年調和穀物威士忌「王者之鑽」，對比先前對於穀物威士忌僅有純酒精的口感，這支「王者之鑽」帶有甜桃、蘋果的甜味以及杏仁、香草的香氣，又是一個巨大突破的新產品，也被網友評價為「穀物威士忌必備款」。





綜合這次《網路溫度計》調查結果，第一名的皇家禮炮結合台灣元素以及跳脫大家既定對於威士忌的口感變化，又擁有最完整威士忌的風味版圖，不僅在今年的ISC國際烈酒大賽上包辦3面雙金最高榮譽，也帶給台灣酒客高度共鳴度以及頂級酒品享受，繼續成就威士忌之王的百年尊榮，獲得這次《網路溫度計》調查評選第一名，實屬當之無愧！



