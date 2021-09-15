iPhone13亮相！功能「微改進」　彭博：史上最弱升級

每年吸引不少果粉熬夜觀看的蘋果（Apple）秋季發表會在台灣時間15日凌晨1點登場，令果粉期待的iPhone13系列也正式亮相。不過《彭博社》科技專欄作家金泰（Tae Kim）指出，iPhone 13設計與iPhone 12相似，可能是「史上最弱升級」，改進性能讓人大失所望。





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蘋果在這次秋季發表會推出了iPhone13系列、共四款機型，金泰指出，其中有一些「些微的」改進，包括更快的處理器、更好的相機、更長的電池壽命以及更好的顯示效果。但他們在設計上與2020年的設計雷同，只有螢幕頂端的「瀏海」變小，而且售價相同。兩款Pro手機還具有更高畫質的影片錄製功能和更流暢、更頻繁更新的翻頁顯示，並將儲存容量擴大到1TB，是去年最大容量的兩倍。





但在去年5G大規模升級後，今年增量性質的改進可能會讓人感到失望，iPhone13沒有任何「必須擁有」的新功能，讓果粉沒有購新機的動力，特別是對於iPhone12的用戶來說，更是如此。不過金泰指出，對於iPhone11或是更舊機型的使用者來說，購買iPhone13可能還是值得的，尤其是在無線電信商推出誘人換購方案的情況之下。





金泰指出，花數百美元使用速度更快的5G網路以及最新晶片的體驗，對社群媒體創作者和影響者來說或許是不錯的選擇，因為他們需要最新影片和照片功能才能維持與同業的競爭力。但是調查顯示，消費者不太傾向為微幅改進的功能砸大錢換新機。





美國金融服務公司「派傑投資公司」（Piper Sandler）上週公佈的數據顯示，因為現在手機使用年限更長，消費者對於蘋果新機興趣大減。根據派傑投資公司對於1000名美國人進行的調查結果顯示，只有6%受訪者有在今年秋冬購買iPhone13新機的意願，明顯低於2020年的10%。此外，受訪者手中的iPhone平均使用2.6年，比起去年2.3年還要久。





金泰認為，未來一年iPhone13的整體市場需求情況可能喜憂參半，許多消費者可能認為「最好的iPhone」已經在他們的口袋裡頭，這家科技巨頭需要有比縮小「瀏海」更好的作為，才能夠改變消費者的想法。



