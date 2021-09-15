NBA／聯盟不強制球員接種疫苗 Towns看拒打藉口可笑
根據《ESPN》報導，新賽季NBA聯盟不會強制球員接種新冠肺炎疫苗，不過因疫情失去7名家人的灰狼狀元Karl-Anthony Towns，對於部分人想出各種花招拒打疫苗的行徑感到不以為意。
記者鍾東穎/綜合報導
2021-09-15 12:21:53
聯盟目前已有85%球員接種疫苗，紐約和舊金山的球隊需符合當地政府規定，非特殊理由打了疫苗才能出賽，目前NBA不打算強制球員施打疫苗，但計畫分開有無施打疫苗的球員乘坐交通工具或用餐，甚至獨立更衣室，不過聯盟還在跟球員工會商討防疫限制規定。
Towns在推特上發表自己的看法，「每天我都會看到一個人們說自己不接種疫苗的藉口。然後這些藉口越來越有創意，實在太可笑了。」
Towns的7名家人因染疫離世，其中包含他的媽媽，一度讓他深陷低潮，「在這些事情發生在他們身上之前，他們永遠覺得這些無關要緊。希望沒有人要去經歷直到現在我仍要繼續面對的這些痛苦。」
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