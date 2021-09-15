名家論壇》吳崑玉／應重新為台灣劃定心理的「紅線」

台灣駐美代表處更名一事引起中國強烈反應，中國外交部揚言比照立陶宛降級美中外交關係，環球時報甚至揚言將派中共軍機飛越台海上空，看台灣敢不敢打?敢打就直接武統。





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此事正值國軍漢光演習期間，照理會連結起來成為議題，但大家都不想惹事生非，所以官方、媒體皆淡化處理，不予回應。





胡錫進與鷹派旗手環球時報發表這種恐嚇性言論，已不是第一次。每次美國軍機來台，包括上次國會議員來台，都發表過類似言論。台灣官方一律淡化處理，但統派則引為上諭至寶，廣發傳頌，藉以抨擊蔡英文將兩岸引入戰爭。





問題是環球時報只是人民日報體系下的海外宣傳機器，並不能代表中共官方真正立場，好比自由亞洲電台明明就是CIA辦的，但也不能代表美國政府真正立場。有些官方心裡真正想說想罵的，可能可以透過這些二、三級官媒發發牢騷出出氣，炒作一下親中親美的民族主義情緒，卻不能太過認真對待。





而且，胡錫進與環球時報的武統論是很不負責任的，在中共內部也不見得認同。如果真的發兵攻台，死的是解放軍武將，不是後方這些嚼舌根的文人。據說中國近年多次授權一線空軍海軍，對美軍機艦貼近邊界行為自行反應，但沒有那架飛機再做出當年美中軍機相撞的危險動作，因為死的是自己，麻煩的是軍官，後方那些文人卻只會拍手叫好。





所以，台灣方面的軍方或官方外圍宣傳機器，大可對環球時報的言論進行反擊。文場的宣稱「歡迎環球時報胡錫進總編率隊架軍機來飛越台灣，我們很樂意把你打下來，但不要叫別人家的小孩來送死。」要嗆聲大家來嗆，有種你胡錫進真的自己開飛機來炸，要不就當你是個老網紅嘴砲王。





武場的則在漢光演習或兩岸兵推中，把共軍軍機穿破領空挑釁列為演習課目，列定交戰準則與反應等級，例如接近台灣領空多少公里便讓飛彈進入陣地打開雷達?或戰機鎖定?或發熱燄彈、對空鳴槍等方式最後警告?真的穿越領空進來時由誰下令開火?…等事項，以表明國軍捍衛領空是玩真的，畫定台灣對於軍事挑釁的紅線。





現實上，台灣各界為了維持兩岸和平，已經忍了很久了，是該時候畫定紅線了。小S「國手」的事沒有吭聲，張鈞甯的論文低調處理，現在連官媒放話武統派軍機穿越或打下美軍飛機也不作表態，似乎太過軟弱。此種言論已涉及國家安全，政府實有表態必要。





或有人會說這是挑起兩岸對立緊張，是蔡政府再次挑釁對岸。問題是，人家在門口大聲放話要燒光你家，你躲在廁所理不吭聲也不是辦法。畫定紅線之舉就像在自家門口拉起刀片鐵絲網，誰敢上來必定滿身是傷，這是嚇阻戰略中確立「可信度(Credibility)」的基本要件，有條明確的紅線底線，公開宣示並以實力(Capability)展現決心，讓對方明白知曉挑釁的邊界，或建立出事時的溝通機制(Communication)。做足這3個C，才能完備有效嚇阻的要件。





而且，現在狀況是蔡政府蹲在房裡，在野黨也一樣罵她破壞兩岸關係。反正破罐子破摔，死豬不怕開水燙，搞定台灣國安戰略比較重要，誰理你這些不成材的在野黨?!





最重要的還是軍方。作為國軍而不再是黨軍，國軍的任務應該就只有一條:敵軍犯台，手過線剁手，腳過線砍腳，頭過線爆頭。經營兩岸關係是政治高層的任務，不該是軍方要思考的政治考量。到現在，若干國軍高層仍常以「避免引起兩岸緊張」來規避推卸許多政策任務，尤其是政戰系統，這是早該去除的膿包思維。俄羅斯軍隊的思路可為軍方參考：「誰是誰非那是上帝的裁決，軍人的任務就是送他去見上帝。」





其實不只政府與軍方，國內政治人物與政黨也該為自己畫定紅線。例如國民黨黨主席選舉，四人大談兩岸關係，為什麼沒人問他們以下幾個問題：「如果中共軍機真的穿越領空，該不該擊落？」「胡錫進與環球時報的言論該不該反擊？」「如果你執政，再發生小S和張鈞甯這種動不動被扣『辱華』帽子的事件，你會怎麼處理?」「你覺得台灣青少年會接受一週只准打三小時電玩嗎?」「台灣企業家和有錢人能接受大陸那種『共同富裕』嗎?」「那你還要支持統一或一國兩制嗎?」





這些問題，也是我們每個人都該問問自己的問題。如果你的答案是「不願意!」那也沒有什麼好猶豫的。除了畫定紅線，越線開打，人人盡其所能，結果交給老天，還能有什麼選項?





紐約黑幫老大曾經告訴過甘迺迪:「我一向跟人好言說服，但通常腰裡有把槍會更有效。」老羅斯的名言是:「溫言婉語，但身藏巨棒。」他是「門羅主義」的真正落實者，差別是門羅沒有海軍巨棒，但老羅斯福有。





外交折衝或許有進有退，但若有人嗆聲開打，這事便從外交部轉去了國防部，這條紅線或刀片鐵絲網，得靠國軍來維持它的「可信度」。











●作者：吳崑玉／專欄作家、前親民黨文宣部副主任





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