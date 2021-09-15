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收入少撐不住！爸見「1曙光」秒拆外送箱　曝心境被讚爆

▲原PO在跑外送收入太少，實在撐不住之際看見「1曙光」，也讓他秒拆外送箱。（示意圖／翻攝photoAC）
▲原PO在跑外送收入太少，實在撐不住之際看見「1曙光」，也讓他秒拆外送箱。（示意圖／翻攝photoAC）

編輯中心/綜合報導

2021-09-15 13:28:21

受到疫情影響，許多人工作沒了，只能兼差跑外送維持生計；對此，就有男網友表示自己從年初送餐至今，受到不少挫折，就在收入太少快撐不住時，見到「1曙光」，讓他秒拆外送箱，而他也曝光自己這一路以來的心境，貼文一出，被網友讚爆。

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該名男網友在臉書社團《UberEats/FoodPanda外送員討論區》發文，表示自己年初送餐至今，完整經歷兩波薪資起落，從過年爽棄單、581疊店、疫情擴散到司機暴增，這期間也從小賺一筆、收入暴減、收入暴增又到收入暴減

而他也透露自己在4月改開Uber多元計程車，想增加收入，就在那時將外送箱子拆掉一遍；豈料只開40天，就遇到疫情爆發，收入大減，「只好又把外送箱裝起來送餐，趕上疫情擴散，禁止內用那一波」。

▲原PO在跑外送收入太少，實在撐不住之際看見「1曙光」，也讓他秒拆外送箱。（示意圖／翻攝自Pixabay）
▲原PO在跑外送收入太少，實在撐不住之際看見「1曙光」，也讓他秒拆外送箱。（示意圖／翻攝自Pixabay）
但這一次遇上「司機暴增」，讓本來還能靠外送賺錢的原PO真的撐不下去，收入少到沒動機出門，不過，就在這時候，他受到老天爺的眷顧，彷彿看到了曙光，「我打開求職網，很快就找到工作了」，而他也在接兒子下課的時候，高興說著「爸爸的外送箱今天可以拆了」，兒子反應很快地回「爸爸找到工作了嗎」？

面臨疫情的考驗，原PO沒有放棄，反而在文末分享一路以來的心境，並替所有外送員加油打氣，「送餐人生，開啟我看世界的另一個角度，也經歷不少。還在崗位上努力的夥伴們，小心騎車，用毅力騎出自己的人生道路」。

貼文一出，網友全讚爆，「外送這行業...救了很多家庭，爸爸辛苦了」、「加油，真的找一份工作，最好！固定薪水、有勞健保和年終，現在真的超級難跑，又一直砍薪水 … 被壓榨到不行」、「恭喜你！找到穩定的工作真的很值得開心也！希望你順順利利」、「恭喜找到新工作」、「恭喜，拆掉包包後、不要回頭看、不要說再見、祝一路順風」。（編輯：郭佩蓉）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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