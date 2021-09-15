名家論壇》韋安／黨主席選舉的二流甄嬛宮鬥大戲

國民黨主席選舉，劇情意外走鐘。聲量恐怕已經超過，當前毒王Delta病毒引發的新一波疫情。本來的政治劇本，演變成荒誕驚喜劇。小生變成花臉，小丑變成英雄。





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上禮拜，去爬新北烘爐地的小山，下山後在停車場，和一位黨務人士通聯，談論選情。馬上一位年長登山客大姐，主動前來搭話。「你覺得黨主席選舉要投誰？」然後馬上又自己給出答案，「我和我的同學，都覺得教授很不錯，真正能給國民黨帶來希望」。





給這位大姐，比了一個大大的讚，並說「他一定能上的！」然後禮貌性地轉身走人。





昨天下午，一位陌生臉友突然留言，「你的文筆很棒」，心中有點小感動，原來自己地「廢文」還有人看。接著傳來下一句「一起為教授加油！」悲憫地有些心酸，仿佛看到一個溺水的人，抓住一片浮萍，當成救生圈。





出於臉友第一句的恭維和鼓勵，還是耐心回復他，「謝謝，不敢當。但實際上票開出來，教授可能輸朱20趴以上，（雖然他這兩天在媒體上豪語感覺自己已經超過朱了），這是現實問題」。





最近10天內，國民黨主席選舉高潮跌起，接連上演瘋狂喜劇三部曲。





一個偏藍讀者群甚眾網路媒體民調，把張教授推向聲量的高峰，搞得其他人很緊張。而他異與常人的自我認知特質，覺的「這是人民，黨員的聲音」，這是天意和民意的召喚。





他為這一天早就做好了準備，曾經是挺柱第一人，也是她第一謀士。後來與國父發生了連接，成為孫文學校的校長，位居正統和思想理論的至高點。居高臨下，聖氣逼人。所以，他才不失謙卑地說，其他與其競爭的人，都是B貨（沒說是C貨）。





如果，沒有國父出現，讓他可以承接為「校長」，很懷疑以教授的心胸、才智和大器，他很可能以另外一種形式來臨。





太平天國的理論大師和天王，自認為受上帝之命下凡誅妖。自認是上帝的幼子，耶穌的幼弟。並稱上帝耶和華為「天父」，稱耶穌為「天兄」。





此說並非貶義，洪秀全是被推崇的沒考上秀才，但屬於知識份子領域的革命家。而且差點把大清王朝折騰的滅亡，並為國父孫中山，推翻滿清，做了大量前期準備工作。





接著，第二輪喜劇上場。教授左批朱立倫是「美國線民」，右手拿出三張證明他有募款能力的「支票」。有點像正義女生，舉起天平，兩邊都擺著器物。結果引來連番圍剿，變成「清新」學者與迂腐無能舊政治勢力的一場對抗。





在藍綠爭相以「親美」，為至高黨策，唯有的得到美國支持，才能獲取執政權的普遍民意認知下。面對教授突如其來的進擊，其實應該這樣來化解「線民」，語意上引起的小小尷尬。





「我線民，我驕傲」，「你們再『親』也是外人，『線民』才算他們的自己人」。就像美軍撤離阿富汗，「線民」都是重點保護和撤離對象一樣。





對於「三張支票」，曾經表態對選舉保持中立的柱柱姐，終於也忍不住跳出來，以維護自己清廉之姿，嚴詞痛批教授扯謊。她腦袋裡的政治智慧存量到底有多少，實在令人好奇。





這「三張支票」到底是樣張？道具？本票？會有什麼差別？有人真的在乎其中原委嗎？以此來凸顯教授的誠信和無知，有何必要。教授曾說可以從對岸募集數量驚人的國際和陸產疫苗，最後他拿出一紙北京某協會的捐贈意向書。綠政府連搭理都不搭理，讓民眾自然認知教授有多少功力就好。





還有，柱姐可能畫錯重點。以她一貫的風評和作為，台灣沒有會懷疑她的「清廉」。或許，有人會譏諷她這樣、那樣，但真的沒有人會關心她清廉與否的問題。





最後，第三部高潮戲碼上演。國民黨選監小組臨時召開會議，決定以教授在政見會用「美國線人」惡意攻擊黨內同志，以及「三張支票」涉及清廉或誠信，將教授移送考紀會。他又成為當今台灣最可憐的男人，贏得弱勢被打壓霸凌者應有的同情。





誰下的「毒手」？變成羅生門，朱、江陣營都質疑對方「搞鬼」。選情原本穩定領先朱，猶如挨了一記「悶棍」，而棍子上留下自己人的「指紋」。





四位候選人當中，只有朱陣營的代表姚江臨出席了前開會議，而且投了同意票。這位來自台電公會基層，熱心公眾事務和黨務，常自稱「是爬電線桿的」，可能搞不懂政治從來不像電線桿那樣筆直。他在現場可能還以為，「哇，這樣不是可以滅掉『心腹大患』！」結果怎麼也扯不清了。





江陣營同樣也被質疑。雖然江啟臣說自己從主席職位請假，沒有干預黨務運作，但開會的幾位中評委，列席的黨務高官都是他任內任命的。即使他的代表沒有收到開會通知，有「犯罪現場」不在場證明，仍然留下許多懸疑空間。





國民黨有宮鬥基因，內鬥年年有，但這次有點失控。讓一場主席選舉，淪為二流甄嬛宮鬥大戲。因為原本的老一輩一線演員，已經退休，二線演員才剛登場，演技還有點生疏。











●作者：韋安／資深媒體人、高端策略顧問





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