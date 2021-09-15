iphone13亮相、蘋概股平淡 鴻海車電聯盟強勢
蘋果秋季發表會登場，iPhone 13系列亮相，台股蘋概股今（15）日則表現平淡。大盤終場跌80點，跌幅0.4%，來到17354點，跌破季線，成交金額新台幣2644億元。權值股台積電除息前無力，終場跌0.9%，收在607元。至於盤面焦點為鴻海電動車意外曝光，今日鴻海車電聯盟表現亮眼。
記者許家禎/台北報導
2021-09-15 13:56:22
今（2021）年蘋果秋季發表會，在台灣時間15日凌晨1點登場。iPhone 13系列亮相，也看得到iPad、iPad Mini、Apple Watch 7新品。其中iPhone 13 Mini 128GB版本最便宜22900元，而iPhone 13 Pro首見1TB版本得要54400元。共有5種新顏色，前後鏡頭都支援電影模式，至於瀏海較以往縮小20%，同時也支援5G網路。
蘋果秋季發表會後，蘋果股價「照慣例」收盤又走跌，市場擔憂iPhone 13價格沒漲太多，可能影響毛利表現，因此蘋果股價14日終場下跌0.96%、收148.12美元。至於台股蘋果概念股則是漲跌互見、表現平淡，如鴻海漲0.9%，收在108.5元。鴻準漲3.5%，收65元。和碩小漲。但穩懋、甄鼎與台達電跌1到2%。
而鴻海與泰國國家石油股份有限公司（ptt）雙方簽署合資協議，攜手在泰國打造電動車垂直整合生產據點，再加上鴻海MIH第一代電動車意外曝光，預計會在10月18日的鴻海科技日上亮相，都使今日鴻海車電聯盟表現亮眼，像是裕隆、廣宇、聯嘉、皇田、亞太電、台玻與今國光漲幅都在1到5%之間，其中乙盛飆漲停。