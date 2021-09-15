中秋送暖 明椿機械贈百盒「十大伴手禮」慰勞志工

受到疫情影響，臺灣愛之光公益協會善款捐助縮水，正在籌建中的園區有300萬資金缺口。幸好代售臺中市工商發展投資策進會推出的「十大伴手禮」精選禮盒2000盒，總算籌措到急迫的整地經費。愛之光協會窘況，明椿機械董事長魏大椿獲悉，立即加購100盒致贈臺中市愛心食物銀行志工，感謝長期為弱勢付出，今天由社會局副局長陳坤皇代表接受。

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捐贈致謝儀式今（15）日在社團法人臺灣愛之光公益協會舉行。魏大椿董事長表示，明椿電氣創立至今已有四十餘年，近年來積極投入公益，包括捐助獎學金、培育產業人才等，期許發揮企業社會責任。

▲愛之光協會販賣十大伴手禮籌措建園經費，明椿機械響應購入百盒轉贈志工做公益。（圖／記者金武鳳攝，2021.9.15)

他表示，受疫情衝擊，全臺產業皆受衝擊，社福團體收入狀況更是愁雲慘霧，不僅弱勢民眾生活更加艱困，長期投入的志工也疲於奔波、身心俱疲。為了慰勞辛苦的志工，明椿電氣希望在中秋前夕致贈志工禮盒，感謝他們長期付出。

社會局副局長陳坤皇表示，感謝魏大椿先生秉持取之於社會、用之於社會的精神，長期投入社會公益不遺餘力，善盡企業社會責任，社會局期望號召更多善心企業及社團響應，讓善行義舉轉化為溫暖社會的力量。

▲愛之光公益協會籌建關懷園區，尚有300萬資金缺口，完售2千盒十大伴手禮，總算籌到整地經費。（圖／記者金武鳳攝，2021.9.15)

愛之光公益協會執行長顏平芳表示，十大伴手禮精選禮盒推出至今，佳評如潮，第一波預購2000份已完善，包括企業中秋送禮、公司行號福委會採買等，感謝臺中在地企業的幫助，禮盒收入將投入護眼視障關懷園區興建工程，希望園區完工後能夠提供更多量能幫助視障夥伴生活重建、工作職能培訓。

護眼視障關懷園區，硬體設備大致完成，目前正在進行內部設施裝配，及園區整地工程，大約須要300萬元資金。顏平芳表示，代售十大伴手禮收入約有50餘萬元，就像及時雨，可供做整地經費，感謝各界對公益的支持。