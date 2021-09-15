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鴻海電動車包辦半導體到組裝　拚明年整車挹注營收

▲鴻海電動車包辦半導體到組裝，拚明年整車挹注營收。圖為鴻海創辦人郭台銘。(圖／NOWnews資料照，記者林柏年攝)
▲鴻海電動車包辦半導體到組裝，拚明年整車挹注營收。圖為鴻海創辦人郭台銘。(圖／NOWnews資料照，記者林柏年攝)

中央社

2021-09-15 17:45:37

（中央社記者鍾榮峰台北15日電）鴻海電動車即將在10月18日科技日上亮相，外資法人預估最快明年起電動車整車可開始挹注鴻海營收；鴻海目標是提供電動車半導體到完整方案所有服務，在美國和泰國設電動車廠，以輕資產規劃為主。

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鴻海積極布局電動車領域，14日宣布與泰國國家石油（PTT）簽署協議成立合資公司，鴻海占新設合資公司持股比重約40%，預估雙方投資10億美元到20億美元，在泰國打造電動車生產據點，布局東協電動車樞紐。第一階段規劃2至3年時間，達到年產能5萬輛的製造目標，並在未來擴展到每年15萬輛產能。

另外社群網路近日也盛傳鴻海第一代電動車的照片，照片中的電動車牌寫著鴻海旗下鴻華先進（FOXTRON）的英文名字；鴻海對此表示，運送過程中意外曝光，請外界在10月18日鴻海科技日拭目以待。

美系外資法人分析，鴻海與泰國PTT合作電動車，是鴻海在整車製造的里程碑，有助鴻海在東南亞國協的曝光度，預估最快明年起，電動車整車可開始挹注鴻海營收。

歐系外資法人指出，鴻海在電動車領域目標是提供包括零配件、設計、完整方案以及組裝和製造等所有服務；預估到2025年，鴻海目標占全球電動車製造營收比重5%、營收規模目標300億美元，其中40%零配件由鴻海集團自製。

歐系外資法人表示，鴻海在泰國和美國設立的電動車製造廠，將透過槓桿操作投資合作夥伴的既有產能、或是投資關鍵零配件，維持輕資產（asset-light）策略。

鴻海董事長劉揚偉先前表示，在美國的電動車工廠，規劃2023年實現量產，其中美國產能規劃預計2023年起每年生產美系新創企業Fisker電動車，年產能約15萬輛，並逐年提升至30萬輛到50萬輛。

鴻海集團持續布局汽車零配件領域，預估今年車用零配件營收將超過新台幣100億元，年增40%，明年成長幅度會更大。

鴻海半導體S事業群總經理陳偉銘日前指出，鴻海在電動車半導體策略鎖定智能網關、智能駕駛及智慧座艙3大領域，鴻海也布局車用電子微控制器（ECU）平台，也自行開發車用微控制器晶片開發平台和相關矽智財（IP）專利。

8月5日鴻海以新台幣25.2億元取得旺宏竹科6吋晶圓廠，強攻電動車用第三代半導體碳化矽（SiC）元件晶圓製造；鴻海持續與碩禾電材和榮炭合作，掌握電動車磷酸鋰鐵電池關鍵材料。

鴻海集團積極擴展電動車關鍵零配件業務，旗下工業富聯子公司於9月初宣布收購中國恒驅電機63%股權，布局電動車動力馬達；工業富聯8月底與中國創新集團旗下創新金屬簽約，打造鋁製金屬產業燈塔工廠，切入電動車商機。

鴻海與旗下鴻華先進及日本電產株式會社（Nidec Corporation）商議在台灣於明年成立合資公司，攻電動車馬達電機系統；鴻海旗下鴻騰六零八八精密科技續切入特斯拉（Tesla）充電纜線控制保護裝置（CPD），也將推出電動車用新款連接器和無線充電器產品。

鴻海科技日將會展現過去一年集團在電動車領域的布局成果，除了硬體外，還包括電動車軟體開發等，展示電動巴士E-bus外，還有C級距電動車款等。（編輯：郭無患）1100915

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