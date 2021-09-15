鴻海電動車包辦半導體到組裝　拚明年整車挹注營收

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另外社群網路近日也盛傳鴻海第一代電動車的照片，照片中的電動車牌寫著鴻海旗下鴻華先進（FOXTRON）的英文名字；鴻海對此表示，運送過程中意外曝光，請外界在10月18日鴻海科技日拭目以待。
美系外資法人分析，鴻海與泰國PTT合作電動車，是鴻海在整車製造的里程碑，有助鴻海在東南亞國協的曝光度，預估最快明年起，電動車整車可開始挹注鴻海營收。
歐系外資法人指出，鴻海在電動車領域目標是提供包括零配件、設計、完整方案以及組裝和製造等所有服務；預估到2025年，鴻海目標占全球電動車製造營收比重5%、營收規模目標300億美元，其中40%零配件由鴻海集團自製。
歐系外資法人表示，鴻海在泰國和美國設立的電動車製造廠，將透過槓桿操作投資合作夥伴的既有產能、或是投資關鍵零配件，維持輕資產（asset-light）策略。
鴻海董事長劉揚偉先前表示，在美國的電動車工廠，規劃2023年實現量產，其中美國產能規劃預計2023年起每年生產美系新創企業Fisker電動車，年產能約15萬輛，並逐年提升至30萬輛到50萬輛。
鴻海集團持續布局汽車零配件領域，預估今年車用零配件營收將超過新台幣100億元，年增40%，明年成長幅度會更大。
鴻海半導體S事業群總經理陳偉銘日前指出，鴻海在電動車半導體策略鎖定智能網關、智能駕駛及智慧座艙3大領域，鴻海也布局車用電子微控制器（ECU）平台，也自行開發車用微控制器晶片開發平台和相關矽智財（IP）專利。
8月5日鴻海以新台幣25.2億元取得旺宏竹科6吋晶圓廠，強攻電動車用第三代半導體碳化矽（SiC）元件晶圓製造；鴻海持續與碩禾電材和榮炭合作，掌握電動車磷酸鋰鐵電池關鍵材料。
鴻海集團積極擴展電動車關鍵零配件業務，旗下工業富聯子公司於9月初宣布收購中國恒驅電機63%股權，布局電動車動力馬達；工業富聯8月底與中國創新集團旗下創新金屬簽約，打造鋁製金屬產業燈塔工廠，切入電動車商機。
鴻海與旗下鴻華先進及日本電產株式會社（Nidec Corporation）商議在台灣於明年成立合資公司，攻電動車馬達電機系統；鴻海旗下鴻騰六零八八精密科技續切入特斯拉（Tesla）充電纜線控制保護裝置（CPD），也將推出電動車用新款連接器和無線充電器產品。
鴻海科技日將會展現過去一年集團在電動車領域的布局成果，除了硬體外，還包括電動車軟體開發等，展示電動巴士E-bus外，還有C級距電動車款等。（編輯：郭無患）1100915