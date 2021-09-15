台駐美代表處更名中國將報復？美議員：美國不是立陶宛

先前傳出，拜登政府正在認真考慮，允許台北駐美國經濟文化代表處更名爲「台灣代表處」，引起中國外交部嚴正抗議，中國官媒《環球時報》更宣稱，若美國同意改名，將可能面臨召回駐美大使等報復行動。不過美國民主黨眾議員阿米貝拉（Ami Bera）霸氣回應「美國不是立陶宛」，表示如果中國像對待立陶宛一樣召回駐美大使，那就會是「過度反應」。





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根據《美國之音》報導，擔任眾議院外委會亞太小組主席的貝拉，與共和黨議員夏伯特（Steve Chabot, R-OH）共同參加德國馬歇爾基金會時，針對中國報復程度的估算發表觀點。貝拉表示，他不認為僅僅是談論台灣駐美代表處更名（對美國）會有什麼危險。不過貝拉也指出，更名一事，應該是一個更廣泛策略的一部分，而不應該被視為是孤立事件。貝拉進一步表示，拜登政府可以和其他理念相近的盟友討論，理解他們對此事的想法。





而對於中國可能出現的報復行動，貝拉直言，可以預期中國出現虛張聲勢的舉動，他也強調美國不是立陶宛，即使中國威脅撤回大使，那最終只是過度反應。





貝拉表示，華府必須確保發出一個訊息，就是「美國不是改變估算的一方」，他指出，美國有一個數十年來對台灣和全世界都運用良好方程式，但中國和習近平改變了估算，迫使美國和全世界重新思考，如何讓台灣人民能持續決定他們自己的未來。





身為美國國會台灣連線（Taiwan Caucus）創始成員之一的夏伯特進一步指出，有時候象徵性就是實質性（symbolism is substance），只要是關於台灣，中國永遠都會感到憤怒，他們不要見到任何有可能涉及主權的事情。夏伯特表示，至今中國已經霸凌台灣數十年了，任何小事都會被他們放大，並且要人們做出批評，「不僅是對台灣，對美國也是」。





我國駐美代表處的名稱目前為「台北經濟文化代表處」（Taipei Economic and Cultural Representative Office），我國已於3月份向拜登政府提出請求，將此名更名為「台灣代表處」（Taiwan Representative Office）。英國《金融時報》先前報導，白宮正在認真考慮更名請求。



