婦人髖關節痛到碰不得 水冷式射頻治療解除長年之苦

53歲曾太太11年前進行腦部顱咽瘤手術後，因併發症在半年內又動了四次腦部手術，不只造成認知及智力退化，還導致下肢退化無力痙攣，疼痛難捱。多年來，先生不離不棄帶著她四處求醫無果。今年四月經中國附醫疼痛中心利用水冷式射頻治療，終能大幅改善長期「碰都碰不得」的疼痛問題，讓生活作息也能了改善。
記者金武鳯/台中報導
2021-09-15 17:04:58
疼痛中心温永銳主任表示，水冷式射頻神經阻斷術，是利用特殊的水冷式電燒針，將支配關節疼痛感覺的神經進行燒灼，卻又不會影響關節原有的運動功能，特別適用在某些長期關節疼痛，又尚未走到必須置換的病人；另年紀過大，不適合手術卻又疼痛難捱的老年人也適合。這項技術可以應用在髖關節、膝關節、或肩關節，目前已累積相當多成功治療個案。
温永銳主任說，疼痛不只是身體疾病常見的症狀，甚至可能成為一生中對疾病恐懼的來源，慢性疼痛不但會在大腦留下永久的記憶刻痕，長期疼痛敏感更會影響神經系統其它的功能，造成焦慮、憂鬱、失眠、自主神經失調、甚至性格改變等。因此，要回復健康、避免神經系統永久異常，最重要最直接的方式，就是直接消除疼痛或至少控制疼痛。
就像曾先生說的，「一場病，後續卻有好多挑戰等著一一克服。」曾太太因為關節退化，一動就會痛，日常作息全靠曾先生親力親為。只是，無論曾先生再有耐性，曾太太雙腳髖關節確實疼痛難捱，連幫忙穿褲子、換尿布稍一碰到，都會痛到掙扎反抗，往往衍生尿道炎、尿布疹等問題，嚴重影響日常照護及一家人生活作息。
多年來，曾先生為了太太關節疼痛，四處求醫，甚至帶著她到泳池希望藉由水中復健紓緩疼痛。曾先生不離不棄帶著太太走過漫長復健路，連醫護都很感動。今年四月，曾先生輾轉至中國附醫疼痛中心求診，經採取水冷式射頻治療，一個多小時療程，曾太太長年為左右髖關節及膝關節疼痛之苦，終能獲得改善。曾先生表示，現在照護起她的日常生活輕鬆多了。