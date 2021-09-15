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響應節電活動！鳳山區勇奪高雄節電王寶座

▲鳳山區勇奪高雄節電王寶座之殊榮，由台電鳳山區營業處處長張以諾(左)頒獎致謝，並由鳳山區公所區長施維明(右)代表接受。(圖／記者黃守作攝，2021.09.15)
▲鳳山區勇奪高雄節電王寶座之殊榮，由台電鳳山區營業處處長張以諾(左)頒獎致謝，並由鳳山區公所區長施維明(右)代表接受。(圖／記者黃守作攝，2021.09.15)

記者黃守作／高雄報導

2021-09-15 17:55:49

鳳山區勇奪110年高雄節電王寶座，台電公司鳳山區營業處處長張以諾於今(15)日上午，到鳳山區公所頒獎致謝，並由鳳山區長施維明代表接受，以感謝鳳山區用戶響應節電活動。

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台電公司鳳山區營業處處長張以諾表示，台電110年節電活動自夏季開跑，除了公布年度節電主張「節電從我改變」，同時發表全國22縣市節電冠軍地圖，而大高雄地區由鳳山區以節電度數達2007.3萬度搶下高雄節電王冠軍寶座之殊榮。

張以諾說，近來極端高溫持續，加上防疫居家辦公、就學等因素，致用電量屢創歷史新高，今(110)年1至5月用電量，較去(109)年同期增加近45億度、成長逾5％，台電希望透過結合多元方式推廣節電，讓節電不只是環保愛地球，也成為一種有個性的生活態度，今年宣傳主軸為「節電從我改變」，就是希望民眾改變自身用電習慣，身體力行節約用電。

張以諾並提供幾項省電小撇步，讓民眾在家也能成為節電達人，針對夏季使用頻率最高的冷氣，除了選用一級能效省電機種外，冷氣季節性能因數(CSPF值)越高，省電也越有感。

張以諾指出，冷氣溫度每調高1℃，就能節省6%的冷氣耗電量，建議溫度設定在26至28℃，再搭配電風扇使用，或是以快煮壺搭配保溫瓶取代電熱水瓶、調低洗澡熱水器溫度或是關閉免治馬桶暖座功能等，都能讓防疫宅在家也能兼顧舒適與合理用電。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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