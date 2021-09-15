響應節電活動！鳳山區勇奪高雄節電王寶座

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張以諾說，近來極端高溫持續，加上防疫居家辦公、就學等因素，致用電量屢創歷史新高，今(110)年1至5月用電量，較去(109)年同期增加近45億度、成長逾5％，台電希望透過結合多元方式推廣節電，讓節電不只是環保愛地球，也成為一種有個性的生活態度，今年宣傳主軸為「節電從我改變」，就是希望民眾改變自身用電習慣，身體力行節約用電。
張以諾並提供幾項省電小撇步，讓民眾在家也能成為節電達人，針對夏季使用頻率最高的冷氣，除了選用一級能效省電機種外，冷氣季節性能因數(CSPF值)越高，省電也越有感。
張以諾指出，冷氣溫度每調高1℃，就能節省6%的冷氣耗電量，建議溫度設定在26至28℃，再搭配電風扇使用，或是以快煮壺搭配保溫瓶取代電熱水瓶、調低洗澡熱水器溫度或是關閉免治馬桶暖座功能等，都能讓防疫宅在家也能兼顧舒適與合理用電。
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