善盡國際公民義務！海巡署巡護九號船執行公海漁業巡護

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海洋委員會海巡署艦隊分署直屬船隊巡護九號船此次是執行今(110)年首航次中西太平洋公海漁業巡護任務，海洋委員會主任委員李仲威、海巡署副署長蔡長孟及艦隊分署分署長謝慶欽等人到場慰問。
艦隊分署分署長謝慶欽表示，此航次遠洋巡護任務為疫情三級警戒降為二級後首航，為落實防疫政策，避免船上發生群聚感染，全面強化防疫措施，並於啟航2週前要求同仁落實自主健康管理及安排同仁進行PCR採檢，採檢後全船管制人員進出，禁止與岸上人員接觸，經確認全員PCR均為陰性後，始於昨天啟航執行遠洋巡護任務。
謝慶欽指出，巡護九號船預計於10月10日返回高雄港，將依中西太平洋漁業委員會規定檢查漁船有無違規捕魚或其他不法情事，並提供遠洋漁民必要之協助，落實責任制遠洋漁業，以彰顯政府善盡國際公民的義務。
謝慶欽並指出，公海巡護不僅代表我國強化國際參與，善盡國際社會責任，落實公海漁業資源養護管理，也是藉此機會慰問我國遠洋作業漁船，轉達政府的關懷溫情。
海巡署副署長蔡長孟說，海巡署將持續與漁業署保持密切聯繫，掌握我國漁船作業動態，並視海域情勢發展及漁船作業情形，彈性調整巡護範圍，確保公海作業漁民的生命財產安全。
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