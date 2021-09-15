筊白筍剝開「比小妞妞短」！人妻一看羞炸　料理優點曝光

中秋連續假期到了，許多民眾早就準備好烤肉的食材，而筊白筍口感脆嫩清爽，除了是夏天必吃的食材之一，也是烤肉時常見的經典配料，只要一層層剝開翠綠的外衣，就能看到可食用的鮮嫩筍肉部位。不過日前就有一名網友上連鎖超市購買筊白筍，回家花了半天工夫辛苦撥皮後才發現，筍肉竟然短到跟小拇指差不多，氣得她直跳腳，更有網友歪樓笑稱「讓我想起了前男友」。

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這名女網友日前在臉書社團《我愛全聯-好物老實說》內分享了自己遇到「小妞妞筊白筍」的經歷，她提到自己在採購食材的路上考慮了很久，最後才決定買筊白筍打算回家料理，只見一包售價88元的筊白筍中有著8根大小不一的筍子，只是當原PO清洗剝皮後，才看到其中一根竟然愈撥愈小，最後白嫩的筍肉竟然長度和她的小拇指差不多。

▲女網友撥開翠綠外皮後才發現裏頭的筍肉本人相當嬌小可愛。（團／翻攝自《我愛全聯-好物老實說》）

這支短短胖胖的筊白筍讓她也不禁笑翻直呼「竟然比我小妞妞（小拇指）還短！」，照片曝光後也掀起大批網友留言討論，短短時間內就累積近萬人按讚，還有不少人妻網友看了也紛紛幽默歪樓「讓我想起了前男友」、「下次拿的時候太輕的，就輕輕放下」、「看了不小心笑出來」、「天啊！童子筍」、「太精緻啦好可愛」、「

」。

不過也有筍農就解釋其實一般市面上的茭白筍不會分開賣，但就算是自家分開賣價格也是相同的，並不會因此有吃虧或是多賺的疑慮，原因在於不論筊白筍大小都有不同的料理方式和口感，端看個人需求與喜好，同時她也分享了筊白筍不同尺寸的料理優點「大支：筍肉較粗大，適合切滾刀快炒；小支：筍肉較細小，適合烤肉水煮沙拉」。（編輯：楊智傑）