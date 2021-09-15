習近平提「共同富裕」波及　台商：飯都來不及吃怎做慈善

中國國家主席近來頻頻提出「共同富裕」政策，讓中國不少富豪、大企業紛紛宣布捐款計畫。有台商則是提出成立「台商慈善公益基金會」，投入中國社會公益，讓台商為共同富裕政策盡心力。不過也有台商表示，在疫情衝擊之下，也得先守住本業，才能行有餘力做慈善。





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習近平日前提出「三次分配」達到「共同富裕」，加強對高收入的規範和調節，鼓勵高收入族群和企業回報社會。政策一出，包括阿里巴巴、騰訊等龍頭企業紛紛捐款，助力共同富裕。





全國台灣同胞投資企業聯誼會會長李政宏13日表示，台企聯及各地台商協會，在政策明朗之後，有可能自行成立基金會投入中國社會公益。他指出，不管是天災、疫情，台商往往是出錢出力，捐資捐物。對於官方提出準備在慈善款項運用上，透過稅收給予支持獎勵，逐步邁向法制化，規範化，他樂觀其成。





中國國台辦發言人朱鳳蓮15日對此表示，陸方對台企聯和台商協會擬自設基金會投入「共同富裕」，將給予支持。





不過成立慈善基金會的構想，並不是每個台商都能欣然接受。根據《自由亞洲電台》報導，有台商私下透露，自己是中小企業，又不是像鴻海、台積電等大企業，連吃飯都來不及，哪有能力成立基金會？





再加上新冠肺炎疫情一年多來，很多中小企業欠債欠薪，還得先守住本業、搶回訂單、重振業績，才能照顧勞工和其家庭，減少失業和貧窮人口。





對於中國政府整頓龍頭企業，杭州台商會長周鮑華指出，「杭州台商一般是中小企業，沒感到這方面壓力。至於平常要做公益是個人或企業決定，沒有任何人來強迫。」





珠海市台商投資企業協會會長葉飛呈表示，大部分台商還沒有表態，廣東20多個台商會也還沒統一討論。葉飛呈指出，習近平提出這項政策，很有可能也是拉攏兩岸關係，要大家「共同富裕」。





葉飛呈提到，中國社會老年人口比例快達到20%，加上少子化，人口減少、勞動力減少，老人領退休金又沒有生產力，能賺錢的人口愈少，兩個夾心餅會產生問題。





中華經濟研究院WTO及RTA中心副執行長李淳對《自由亞洲電台》表示，有評論認爲中國政府目的想扶植更多中小型企業，不要被大企業擋住，但這需要時間。若是時間太短、力道太強，反而得用更多數字去掩蓋問題。即使共同富裕會有很多人支持，但手段太激烈，就會出現比較大的副作用。





自從習近平提出「共同富裕」之後，外界也掀起批評聲浪。北京大學經濟學教授張維迎曾經表示，如果政府過度介入，「共同富裕」可能就會成為「共同貧困」。



