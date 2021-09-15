搶標熱潮再現　大高雄第3季開發區土地標封數創新高

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高雄大學區段徵收區，本季推出4標5筆土地，全部標脫，共有24標封參與投標，其中最受矚目之1標2筆商三用地，合計面積約839坪，臨大學29路及大學18街，有14標封參與投標，以5 億3889 萬餘元標脫，每坪標脫價為64.2萬元，溢價率104.47％，為本季溢價率最高者；另3標3筆住三用地，1筆位於藍昌路，面積約380坪，亦有7標封搶進，以每坪29.6萬元標脫；1筆臨德中路，面積約280坪，每坪標脫價約38萬元；另1筆小面積畸零地也順利標脫。
大坪頂5號道路區段徵收區，因市府開闢孔宅綠園及辦理綠美化，又有10號道路便捷之交通，景觀環境佳，本季在同一街廓推出2標4筆土地，每標面積各約1006坪，各以2億3819萬餘元標脫，每坪標脫價約23.6萬元，溢價率各為74.71％及79.08％。
第84期市地重劃區，位於仁武區八德西路旁，距國道1號及10號鼎金系統交流道僅數百公尺，居住環境佳，本季推出2標2筆土地，
分別臨北屋北街及北屋南街，亦全部標脫，共吸引30封標單參與競標，為本季投標封數最多者，每坪標脫價分別為39萬元及36.8萬元。
第87期市地重劃區，位於省道台1線旁，鄰近捷運南岡山站，具備優質居住環境及交通便捷要件，本季釋出1筆面積約372坪土地，臨鵬程東路，附近有岡山文化中心、兆湘國小、公5、公16、公17及劉厝公園等，因區位條件佳，以1億7168萬餘元標脫，每坪標脫價約46.2 萬元。
第48期市地重劃區，本季首次推出1筆住五用地，面積約48坪，近三塊厝車站、綠園道、三民國小及三民市場，生活機能完善，以每坪約82.9萬元標脫，溢價率約21.73％；第82期市地重劃區1筆107坪住三用地，有15標封參與投標，每坪標脫價33.2萬元，溢價率54.78％。
另土庫區段徵收區及湖內、五甲、中庄、大寮農地重劃區各推出1筆土地，亦順利標脫。
綜觀本次標售結果，本季開發區土地推出21標25筆土地，共吸引96標封參與投標，再創下市縣合併後投標封數新高，其中1標1筆因故停標，共標出18標22筆土地，除第13期及第93期重劃區各1筆土地，因個別條件不符巿場需求，致無人參與投標外，其餘土地皆順利標脫，以第84期市地重劃區、五號道路及高雄大學區段徵收區買氣最佳。顯見大高雄開發區土地，因公共設施完善、生活機能健全，又有重大建設加持，利多不斷，深獲投資人認同。