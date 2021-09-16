河合朗弘獻吻邱治澔　差點親出真感情

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劇中唯一的女生張雅惟談到，在拍攝一場視訊到一半要跌倒的戲，要呈現的既有生活感、又要讓手機掉到很精準的位置，挑戰度超高，有時候手機一掉，綁著的錄影設備就跳掉，導致後半段完全沒錄到。網路也常令所有幕前幕後工作人員崩潰，邱治澔就說：「常常因為延遲或短線連接不上，導致走完一場戲之後才發現剛剛的狀況，然後要重拍。」導演姜秉辰也表示，拍到後來發現早上9點跟晚上10點左右網路特別卡，推測是一般民眾都在這兩個時段上網，流量特別大，所以後來會避開這些時段不拍。因為演員分別在不同地點拍攝，還得掌握所地垃圾車來的時間，以避開拍攝。
雖然遠距拍攝大小狀況「族繁不及備載」，但這樣拍攝方式意外的可以讓更多幕後人員參與，像是總監製宋鎵琳、編劇兼製作人林珮瑜，以及表演指導陳金煌老師，從開拍到結束均全程線上參與，可以適時根據演員的表演、現場發生的問題進行滾動式修正，另一位導演黃弈勛就說，過往拍戲現場是導演說了算，但這次遠端劇，反而讓他們有機會直接洽詢編劇跟表演指導的建議，這是過往沒有過的經驗。《隔離後見個面，好嗎？》由河合朗弘、邱治澔、張雅惟、林鼎強、賴東賢主演，9月17日在台灣KKTV、日本Video Market、Rakuten TV 上架播出，除了台灣跟日本，海外VIKI跟GagaOOLala也可收看。
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