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河合朗弘獻吻邱治澔　差點親出真感情

▲河合朗弘（右）與邱治澔獻出螢幕男男初吻。（圖／KKTV）
▲河合朗弘（右）與邱治澔獻出螢幕男男初吻。（圖／KKTV）

記者羅凌筠/台北報導

2021-09-16 09:00:00

BL劇《隔離後見個面，好嗎？》昨（15）舉行線上首映記者會，河合朗弘、邱治澔在疫情期間拍攝，為了盡量減少人與人的接觸，許多事情需要演員自己搞定，河合朗弘笑說：「這次拍攝印象深刻的是從妝髮到拍攝，都是自己完成的，自己一個人在房間裡對著鏡頭按下錄製，很不習慣看著對方又同時看著自己的畫面，需要習慣一段時間。」他與邱治澔開拍前都沒有見面，兩人靠私下約視訊聊天來建立默契，沒想到兩人越來越起勁，甚至一通電話講超過4個小時，真的從網友變成好友。2人在劇中獻出「螢幕男男初吻」，光是一個吻拍了十幾個角度，差點吻出真感情，邱治澔笑說：「親到後來，甚至覺得，這一刻不要結束好了。」

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▲河合朗弘（左）、邱治澔從網友變成好友。（圖／KKTV）
▲河合朗弘（左）、邱治澔從網友變成好友。（圖／KKTV）
劇中唯一的女生張雅惟談到，在拍攝一場視訊到一半要跌倒的戲，要呈現的既有生活感、又要讓手機掉到很精準的位置，挑戰度超高，有時候手機一掉，綁著的錄影設備就跳掉，導致後半段完全沒錄到。網路也常令所有幕前幕後工作人員崩潰，邱治澔就說：「常常因為延遲或短線連接不上，導致走完一場戲之後才發現剛剛的狀況，然後要重拍。」導演姜秉辰也表示，拍到後來發現早上9點跟晚上10點左右網路特別卡，推測是一般民眾都在這兩個時段上網，流量特別大，所以後來會避開這些時段不拍。因為演員分別在不同地點拍攝，還得掌握所地垃圾車來的時間，以避開拍攝。

▲演員張雅惟（左起）、邱治澔、河合朗弘、賴東賢、林鼎強出席《隔離後見個面，好嗎？》首映記者會。（圖／KKTV）
▲演員張雅惟（左起）、邱治澔、河合朗弘、賴東賢、林鼎強出席《隔離後見個面，好嗎？》首映記者會。（圖／KKTV）
雖然遠距拍攝大小狀況「族繁不及備載」，但這樣拍攝方式意外的可以讓更多幕後人員參與，像是總監製宋鎵琳、編劇兼製作人林珮瑜，以及表演指導陳金煌老師，從開拍到結束均全程線上參與，可以適時根據演員的表演、現場發生的問題進行滾動式修正，另一位導演黃弈勛就說，過往拍戲現場是導演說了算，但這次遠端劇，反而讓他們有機會直接洽詢編劇跟表演指導的建議，這是過往沒有過的經驗。《隔離後見個面，好嗎？》由河合朗弘、邱治澔、張雅惟、林鼎強、賴東賢主演，9月17日在台灣KKTV、日本Video Market、Rakuten TV 上架播出，除了台灣跟日本，海外VIKI跟GagaOOLala也可收看。


※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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