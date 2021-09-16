中國首例！北京查處未成年沉迷網路遊戲案

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經調查取證，該遊戲平台中含有6款H5網路遊戲，存在每日晚上10時至次日早上8時向未成年人提供網路遊戲服務的行為。H5遊戲是不用下載軟體即可跨桌機、行動裝置操作的遊戲。
據報導，總隊專班約談該公司法定代表人，責令該公司立即停止違法行為，並依據「中華人民共和國未成年人保護法」第127條規定，對該公司做出警告、罰款人民幣10萬元（約人民幣43萬元），並對直接負責的主管人員罰款1萬元的行政處罰。
報導指出，該案是中共中宣部在全國啟動文娛領域專項整治工作後，總隊依據新修訂的未成年人保護法，針對未成年人沉迷網路遊戲問題查處的全國文化市場「第一案」。
官方稱，該案為全國文化執法領域查辦同類型案件提供了經驗借鑒和案例支撐，「同時也對在防治未成年人沉迷網路遊戲方面敷衍懈怠的遊戲企業供應商、運營商起到震懾和警示作用」。
中國新修訂的未成年人保護法於6月1日實施，明定網路遊戲服務提供者不得在每日晚上10時至次日早上8時向未成年人提供網路遊戲服務。
中國官方8月30日進一步緊縮未成年人上網打遊戲時間，明定網遊企業只能在週五、週六、週日和法定節假日每晚8時至9時向未成年人提供1小時服務，平日一律禁打。（編輯：楊昇儒/張淑伶）1100915